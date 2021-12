GF Vip, Lorenzo Amoruso attacca Clarissa dopo la lite con Manila: “Piccola, inutile, bimba viziata” Via Instagram, Lorenzo Amoruso ha commentato le dure parole di Clarissa Selassié, che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa il 27 dicembre, si è scagliata contro la sua fidanzata Manila Nazzaro.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa il 27 dicembre, Manila Nazzaro ha avuto un crollo emotivo. L'ex miss Italia è scoppiata in lacrime dopo aver letto le dure parole che Clarissa Selassié, ormai fuori dalla Casa, le ha rivolto. Via Instagram, la principessa ha commentato: "Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila ne detieni il primato. La tua falsità e il tuo finto buonismo non hanno confini". La gieffina è rimasta ferita da questo attacco inaspettato e ha esternato i suoi sentimenti ad Alfonso Signorini, trovando poi il supporto degli altri inquilini. E anche del suo fidanzato, Lorenzo Amoruso, che via social si è scagliato contro Clarissa.

Lorenzo Amoruso contro Clarissa Selassié

Via Instagram, Lorenzo Amoruso ha commentato quanto successo in puntata tra Manila e Clarissa, in studio. L'opinionista ed ex calciatore ha attaccato la principessa, definendola una "bimba viziata" e una persona che si "commenta da sola":

Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa. Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT

La storia Instagram di Lorenzo Amoruso

Lo scontro tra Manila e le sorelle Selassié

Nella puntata del 27 dicembre del GF Vip, è nato uno scontro tra Manila e Lulù Selassié. Molti inquilini della casa reputano che l'ex Miss Italia sia ormai un punto di riferimento in fatto di ordine e turni nelle pulizie, trovando anche il modo di andare incontro ai nuovi arrivati. La principessa, tuttavia, non sembra rispettare i compiti che le vengono affidati e prova a difendersi: "Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene". E Manila spiega che il suo comportamento, forse giudicato in alcuni casi troppo autoritario, è frutto di un lavoro che ha come obbiettivo una pacifica convivenza per tutti: "Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose". Ma a far crollare la gieffina sono state le dure parole di Clarissa, che sui social l'ha definita "vipera travestita" e "falsa".