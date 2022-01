GF Vip inarrestabile, oltre 3.7 milioni per la puntata più vista della stagione Record stagionale per il reality condotto da Alfonso Signorini, che nella serata del 24 febbraio dà oltre 7 punti di share alla fiction Non mi lasciare, riuscendo ad eguagliare il dato del pubblico medio.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip non si ferma più. Il reality di Canale 5 sta vivendo una stagione d'oro, nonostante si tratti della più lunga della storia. L'effetto noia, se doveva arrivare, non si è ancora palesato, tanto che le vicende all'interno della casa continuano a tenere il pubblico attaccato al televisore e crescere, di settimana in settimana. Con la puntata di lunedì 24 gennaio Alfonso Signorini si avvicina a sfatare un tabù, sfiorando solo per un soffio il dato del pubblico medio registrato da Rai1. Il Grande Fratello Vip ha infatti registrato 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6%, mentre Non mi lasciare su Rai1 ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Numeri che fanno riflettere sulla tenuta del programma di Canale 5, capace di innescare delle dinamiche che stanno avendo vita lunghissima, se si considera che il reality continua ad imperniarsi sul triangolo Belli-Sorge-Duran.

Report terzo programma più visto

Terzo programma più visto della serata, come sempre, è Report. Il programma di inchieste di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci totalizza 1.585.000 spettatori con il 6.8% di share, tenendo testa a Rai2, dove Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori ( corrispondenti al 4.7% di share). Si prosegue con Italia1 e Freedom – Oltre il Confine che ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3%.

Nicola Porro batte Enrico Mentana

Ancora su Rete4 Quarta Repubblica, seguito dell'approfondimento pomeridiano dedicato alle vicende quirinalizie, totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%) e fa meglio di La7, dove lo Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica, alias Maratona Mentana, registra in prima serata 648.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Natale fuori città segna 238.000 spettatori (1%). Sul Nove È già ieri è seguito da 436.000 spettatori pari all’1.9%.