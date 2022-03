GF Vip, finale ricca di emozioni per Delia Duran: l’abbraccio con la mamma e il lieto fine con Alex Anche per Delia Duran la finale del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni: ha potuto riabbracciare la mamma Ana e stringere di nuovo tra le braccia il suo Alex Belli, scrivendo il lieto fine alla loro storia d’amore.

A cura di Elisabetta Murina

La finale del Grande Fratello Vip è stata ricca di sorprese per i cinque concorrenti rimasti in gara. Ognuno di loro è stato protagonista di incontri emozionanti, inaspettati e anche romantici, con persone che fanno parte della loro vita fuori dal reality di Canale5 e che non hanno visto per più di 6 mesi. Tra coloro che hanno potuto stringere di nuovo tra le braccia una persona speciale c'è stata Delia Duran, che ha rivisto sia la madre Ana Duran che il marito Alex Belli, lasciando ai telespettatori con un lieto fine nella loro storia d'amore.

Il ricongiungimento con Alex Belli

Delia Duran, ancora in casa, ha assistito all'esibizione del marito insieme a Soleil Sorge sulle note di Chimica, una canzone che visto il loro passato è apparsa decisamente come la scelta più azzeccata. Al termine dalla performance, Alfonso Signorini ha dato via libera alla showgirl per raggiungere Alex fuori la porta rossa. Un incontro emozionante, tra baci, abbracci, lacrime e applausi del pubblico, che ha scritto il lieto fine di una storia d'amore che in questi mesi ha vissuto alti e bassi. "Sì, mi riprendo il mio Alex", ha detto Delia convinta, pronta così a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

L'abbraccio con mamma Ana Duran

La showgirl venezuelana si è classificata al quarto posto in questa edizione del GF Vip, perdendo al televoto contro Jessica Selassiè, che poi è stata dichiarata vincitrice dal pubblico. Delia Duran è entrata a reality ormai iniziato, per via delle dinamiche che si sono create tra Alex Belli e Soleil Sorge, che per settimane hanno tenuto banco durante le dirette. Ma per lei questa avventura è stata anche un'occasione per raccontarsi a tutto tondo e mostrare le ferite del suo passato, a cominciare dal difficile rapporto con il padre, figura assente per gran parte della sua vita.

La madre, invece, è stata un suo punto di riferimento e l'ha supportata anche durante il percorso nella casa. Dopo averle inviato un video messaggio di incoraggiamento qualche settimana fa, Ana Perez è stata ospite della finale. Appena chiusa la porta rossa di Cinecittà e prima di fare il suo ingresso in studio, Delia ha potuto riabbracciarla, regalando ai telespettatori un momento emozionante e commovente.