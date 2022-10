GF Vip, Elenoire e Nikita si chiariscono: “Ho detto tutto per gelosia di Daniele, sono stata male” Al Grande Fratello Vip è arrivato il primo confronto tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon dopo gli insulti e i gesti che la prima ha rivolto alla coinquilina nei giorni scorsi. “Tutto quello che ho detto era per gelosia. Ho capito che non c’è nulla di malizioso nel tuo comportamento”, ha spiegato Elenoire.

A cura di Elisabetta Murina

Al Grande Fratello Vip è tempo di confronto tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. La modella triestina è stata presa di mira dalla coinquilina, che l'ha accusata di essere una "gatta morta" e di "buttarsi sugli uomini", oltre che di "portare iella". Ha anche sputato per terra al suo passaggio in segno di disprezzo. Ora sembra che tra le due ci sia stato un tentativo di fare pace.

Nikita Pelizon fa il primo passo verso Elenoire Ferruzzi

A fare il primo passo è stata Nikita Pelizon, seppur sia lei il bersaglio delle accuse di Elenoire Ferruzzi. Le due concorrenti si sono sedute una di fronte all'altra e la modella ha detto: "Ci sono rimasta male perché dopo la puntata ti ho detto che ti stimavo. Poi ti ricordi che ti ho detto: ‘qualsiasi cosa dimmela in faccia?'". "Su questo hai ragione"- ha replicato la concorrente- "Tutto quello che ho detto là l'ho detto per gelosia, non verso di te. Quando mi piace qualcuno divento gelosa e possessiva". Il riferimento è alla vicinanza di Nikita a Daniele Dal Moro, in amicizia, verso cui la stessa Elenoire prova un interesse.

A quel punto l'ex concorrente di Pechino Express ha continuato: "In puntata hai detto che faccio la gatta morta con gli uomini". La coinquilina ha replicato: "L'ho detto perché al momento pensavo quello, però poi mi sono resa conto che non è così perché tu lo fai con tutti, nel senso che sei fatta così, non c'è nulla di malizioso".

Le spiegazioni di Elenoire Ferruzzi

Durante il confronto Nikita ha chiarito con calma e pacatezza tutte le questioni in sospeso con la coinquilina, tra cui quella del parlare alle spalle. E, infatti, le ha detto: "Come mai nuovamente hai preferito non parlarmi in faccia? Sono venuta a sapere che era una costante parlare male di me". La risposta di Elenoire: "È stato solo in quel caso lì perché non avevo nulla da dire in altre occasioni. Non c’entri niente tu. In questi giorni sono stata malissimo e ancora fa male."