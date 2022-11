GF Vip, Edoardo Donnamaria ad Alberto: “Quando esco da qui, una ripassata gliela do” “Quando esco di qui una ripassata in padella gliela do”, è questa la frase che Edoardo Donnamaria ha pronunciato nella casa del Grande Fratello Vip riferendosi ad Alberto De Pisis, che non ha commentato. “Se lo merita”, ha poi aggiunto.

A cura di Elisabetta Murina

Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip sta portando avanti la sua relazione con Antonella Fiordelisi, tra alti e bassi, gelosia e nuovi ingressi che rimescolano gli equilibri della casa. Tuttavia l'ex volto di Forum ha pronunciato una frase riguardo al coinquilino Alberto De Pisis che sui social non è passata inosservata.

Le parole di Edoardo Donnamaria

In cucina con Alberto De Pisisi e Luca Onestini, Edoardo ha detto una frase che non è sfuggita agli occhi attenti degli utenti. "Quando esco da qui una ripassata in padella gliela do", ha detto l'ex volto di Forum davanti all'influencer e alla new entry nella casa. Quest'ultimo allora ha voluto indagare la questione e ha chiesto al coinquilino se avesse mai avuto relazioni con altri uomini. Edoardo ha risposto di no e Onestini ha aggiunto: "Allora perché vuoi dargli una ripassata?".

"Perché se lo merita", ha concluso Edoardo. A quel punto è intervenuto il diretto interessato, che non ha commentato la frase, ma ha raccontato cosa gli era stato detto da Edaordo Tavassi il giorno prima: "Ha fatto un discorso che non tutti farebbero sul non escludere nulla, che lui non si stupirebbe se dovesse provare attrazione per lo stesso sesso".

La storia tra Edoardo e Antonella Fiordelisi

A parte questa confessione, Edoardo Donnamaria nella casa sta conoscendo sempre di più Antonella, con cui è nato un rapporto d'amore che cresce giorno dopo giorno. Negli ultimi tempi il loro legame sembra essere cambiato: se prima era lui e cercarla, mentre lei si faceva desiderare, gli ultimi ingressi l'hanno mandata totalmente nel pallone. A infastidirla, in particolare, è la presenza di Micol Incorvaia che ha avuto una storia con Edoardo, e quella di Oriana Marzoli, influencer venezuelana particolarmente eccentrica nel mostrare il proprio corpo.