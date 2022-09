GF Vip, Charlie Gnocchi contro Attilio Romita: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una merda vivente! Charlie Gnocchi perde le staffe al Grande Fratello Vip durante una discussione sull’organizzazione della spesa settimanale. “Siete surreali”, dice Romita criticando il loro metodo, quindi Gnocchi perde il controllo.

A cura di Andrea Parrella

Nervi tesi al Grande Fratello Vip tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I due hanno avuto una discussione nella giornata del 30 settembre, mentre si parlava della spesa settimanale che, a quanto pare, sta creando diversi problemi, viste le difficoltà nel mettere insieme le esigenze di oltre venti persone, tra intolleranze e gusti vari. Gnocchi ha detto la sua rimarcando come nei primi giorni, essendosi affidati alla mediazione dello “chef” Luca Salatino, non avevano avuto i problemi sorti in queste ore.

Le critiche di Attilio Romita

È quindi intervenuto Attilio Romita, che invece ha criticato il metodo, consigliando di nominare un responsabile che se ne occupasse, discutendo anche con Luca e sottolineando, appunto, che nei ristoranti si adotta un metodo differente. Quindi Romita ha pronunciato la frase che ha innescato il dibattito: "Siete surreali quando fate la spesa“.

La reazione furiosa di Charlie Gnocchi

Frase che ha fatto esplodere Gnocchi, fino a quel momento tranquillo, che ha avuto una reazione furiosa, alzandosi e insultando il coinquilino: “Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? E’ un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali“. Romita l'ha quindi invitato alla calma, chiedendogli di non rivolgersi a lui in quel modo e specificando che se si sentiva offeso allora non sapeva il vero significato della parola che ha utilizzato, "surreale" appunto. Anziché calmare Gnocchi, però, le parole di Romita non hanno avuto altro effetto se non quello di incattivire ancora di più lo speaker radiofonico, che ha posto la questione su un piano strettamente lessicale:

“Io lo conosco, perché io ho studiato il surrealismo di André Breton. E’ un movimento artistico ed hai detto una cazzata.

Quindi Gnocchi, adandosene, dice a Romita: "Vuoi fare l’intellettuale e sei una merda vivente. Ma vaffanculo va, che è meglio… Surreale a me!“.