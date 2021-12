GF Vip, Alex Belli ai suoi ex coinquilini: “L’unica cosa che ho progettato è stata la mia uscita” Alex Belli entra nella casa per confrontarsi con alcuni dei vip che hanno avuto da ridire sul suo atteggiamento e all’accusa di essere stato finto risponde dicendo che l’unica cosa programmata era la sua uscita.

L'uscita inaspettata di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti gli inquilini di stucco, tanto che in questi giorni non sono mancati commenti da parte degli inquilini che, quindi, si sono fatti una loro idea su quanto è realmente accaduto nella scorsa puntata del reality. Tra coloro che hanno espresso i parere più forti ci sono Katia Ricciarelli, Biagio D'Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassié ed è proprio loro che l'attore ha incontrato una volta rientrato nella casa più spiata d'Italia.

Le parole dei vip

A fare un primo di giro perlustrazione tra i gieffini chiedendo il loro parere in vista dell'entrata di Belli, è proprio Alfonso Signorini che ha chiesto cosa pensassero della "storia" con Soleil: "Erano tutti molto confusi, questo gioco, questa realtà non ci permetteva di essere lucidi" ha dichiarato Katia Ricciarelli, mentre Jessica Selassié ha aggiunto: "Soleil è rimasta ferita, forse perché Alex le ha fatto credere qualcosa che non c'era". Chi, invece, è ferma sulle sue posizioni è Miriana Trevisan che dichiara: "Secondo me era una cosa creata insieme, era molto intensa, non c'era una vittima. Alla fine Sole ha detto perché mi capitano tutti così, essere completamente vittima no".

Il commento di Soleil

A questo punto interviene la diretta interessata a commentare quanto detto dai suoi coinquilini. Soleil Sorge, come sempre, ha le idee molto chiare e le ha esplicitate senza timore:

Io non mi sento vittima, mi sento di aver creduto in un'amicizia, e un rispetto che non mi è stato dato. La cosa che mi dà più fastidio è semplicemente la mancanza di rispetto che ha avuto nella nostra amicizia. Io ho sempre detto di amarlo umanamente come persona, qui dentro voleva dire tanto, non c'è mai stata una valutazione dell'amarlo oltre la nostra amicizia fine a se stessa. Quello che mi manca di più è la sua presenza. Ha organizzato una caccia al tesoro, aveva persino detto che se fosse arrivata la moglie non vedeva l'ora di andarsene in quel modo. Conoscendolo era ovvio che lo avesse organizzato.

Il confronto tra Alex Belli e i gieffini

Dopo questo primo passaggio di opinioni, è il momento di far entrate Alex Belli nella casa perché lui risponda alle "accuse" che gli sono state rivolte dai suoi ex compagni d'avventura. Davanti a lui si sono posizionati Katia, Davide, Biagio e Jessica:

Voi sapete quanto vi ho voluto bene, non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Quello che ho fatto è stato mettermi al vostro servizio, io lo so quanto pesava questa cosa qua, se fosse venuta Delia prima io sarei andato via. Avevo una cosa più importante da salvaguardare quando ho progettato la caccia al tesoro per Sole non era manipolazione. Sono felice ma non potevo più stare qua.

È intervenuto, quindi, Davide Silvestri che si rimprovera di non aver potuto aiutare l'attore quando lo ha visto prendere una direzione diversa da quella che si era prefissato: "Sono dispiaciuto, ho provato a tirarti, ho visto che stavi andando fuori. Non sei stato il carnefice e non c'è una vittima, questa cosa l'avete fatto in due. Non ho dubbi dell'amicizia tra me e te, ho visto due fasi". Chi, invece, è andato dritto al punto è stato Biagio D'Anelli profondamente deluso da Belli: "Questo reality ha tirato fuori davvero chi è Alex Belli, mi sono sentito preso in giro perché tu hai pianto sulla mia spalla, senza sapere che c'era una caccia al tesoro, ma la dovevi fare per trovare gli attributi per trattare con rispetto Soleil". L'attore si è inalberato dinanzi a queste affermazioni e ha dichiarato: "Se c'è una cosa che ho progettato qua dentro è stata la mia uscita".