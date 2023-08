GF, un attore è stato scartato dal cast dei concorrenti: “Problemi con la sua fedina penale” Tra coloro che avrebbero sostenuto il provino e che sarebbero poi stati scartati c’è Edoardo Costa, attore diventato famoso per la soap opera Vivere, che fu condannato per reati fiscali in seguito ad un servizio di Striscia la Notizia. Ora spunta di nuovo l’ipotesi di Cristina Scuccia nella Casa.

A cura di Giulia Turco

Con il GF alle porte, dovrebbe essere questione di pochi giorni e scopriremo i concorrenti entrati a far parte del cast di questa nuova edizione che non sarà del tutto vip. Tra i concorrenti noti, sarebbero stati presi in considerazione una lunga lista di nomi, che nel corso dell’estate sarebbero stati scartati. D’altronde i paletti imposti della nuova linea editoriale di Mediaset sono più rigidi che mai.

Chi è stato scartato dal Grande Fratello

Tra coloro che avrebbero sostenuto il provino e che sarebbero poi stati scartati c’è Edoardo Costa, attore diventato famoso per il suo ruolo nella celebre soap opera Vivere. A quanto pare i motivi sarebbero da ricercare nella sua fedina penale. “È tutto vero”, ha confermato sulle pagine di Novella2000 Ilaria Bussardori, sua manager. “La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e ormai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa)” non si sposano con le politiche del reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite”. Nel 2016 infatti l’attore confessò in tv di essere stato condannato per reati fiscali, con l’accusa di aver intascato indebitamente denaro tramite la sua Onlus. A sollevarla era stato un servizio di Valerio Staffelli a Striscia La Notizia nel 2008. Scomparso dalla scena pubblica, ha vissuto per anni ai Caraibi con la sua compagna Grace Alanis. Al termine di diversi processi, è stato condannato a tre anni di reclusione, che sono stati poi ridotti a 8 mesi.

L’ipotesi di Cristina Scuccia al GF dopo l’Isola dei Famosi

Tra i nomi ancora in ballo, ma al momento non confermati, resta invece quello di Cristina Scuccia, conosciuta anche come ex suor Cristina, che ha partecipato come naufraga all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Diverse voci avevano ipotizzato la sua partecipazione a Tale e Quale Show su Rai 1, ma l’opzione ben presto sarebbe arenata per incompatibilità del personaggio con col programma. “L’ex naufraga avrebbe chiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non voler cantare un certo tipo di canzoni”, ha raccontato il settimanale Di Più. La Casa di Cinecittà è diventata allora un’ipotesi sempre più concreta, soprattuto ora che è tornata sui social con un look del tutto nuovo e glamour, con tanto di treccine.