GF, Anita smaschera Varrese: “È tutto studiato, dice che si annoia e poi il giorno dopo litiga” Anita smaschera Massimiliano Varrese in una conversazione con Vittorio Menozzi, in cui sottolinea come l’attore sia pronto a inventarsi dinamiche pur di stare al centro dell’attenzione.

Dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì 9 novembre sono emersi alcuni retroscena tra gli inquilini della casa, come dichiara Anita Olivieri parlando con Vittorio Menozzi e spifferando al gieffino le tecniche di gioco di Massimiliano Varrese. Secondo la 26enne, infatti, l'attore avrebbe studiato ogni sua mossa, come dimostrerebbero alcuni discorsi fatti nelle serate precedenti.

La confessione di Anita

Ciò che ha dato più fastidio agli inquilini del comportamento di Massimiliano Varrese è questo suo avvicinarsi a Beatrice Luzzi, dopo averla aspramente criticata in queste settimane. Stando a quanto dichiarato dall'attore anche in diretta si tratterebbe di un avvicinamento "Bello, sincero e fisiologico". Secondo Anita, invece, non c'è niente di vero:

Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero.

Massimiliano Varrese e il finto interesse per Anita

La gieffina, poi, racconta all'amico di aver avuto una conversazione ambigua con Varrese, il quale per mettersi al centro dell'attenzione sarebbe stato in grado di pensare ad ogni mossa da adottare per far parlare di sé. Durante una conversazione, infatti, sembrerebbe che lui pur di tenersi impegnato in dinamiche sarebbe stato pronto ad iniziare un nuovo flirt: