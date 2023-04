Gessica Notaro ai ragazzi di Amici: “Volevo entrare in questa scuola, il mio sogno messo in pausa”

Gessica Notaro è stata ospite di Amici per incontrare i ragazzi protagonisti della fase serale del talent show. Un gesto importante quello di invitare Gessica in studio e dedicarle gran parte del daytime del 28 aprile affinché la sua storia di riscatto incoraggi quelle persone che, come lei, sono state vittima di una violenza cieca e furiosa.

“Mi chiamo Gessica Notaro, ho qualche anno più di voi e, come voi, anch’io avevo un sogno. Per questo nel 2010 ho provato a entrare ad Amici. Sin da piccola, il canto, il ballo e l’arte mi hanno affascinata. Più crescevo e più speravo che la mia voce uscisse dalla mia cameretta per entrare nelle case della gente”, ha raccontato Gessica agli allievi incontrati in studio, “Poi il mio sogno è stato messo in pausa. Agli occhi della gente la mia vita sembrava distrutta ma io non ho mai smesso di crederci. Ed è così che oggi ho realizzato il mio sogno e ancora di più”.

Gessica ha avuto la possibilità di esibirsi ad Amici. Ha cantato e ballato per gli allievi del programma, dimostrando la presenza scenica che le ha consentito di diventare volto di numerose campagne sociali contro la violenza sulle donne. Quindi è tornata sulla sua storia, raccontando il riscatto guadagnato: il successo in campo privato e professionale e, a settembre, il matrimonio con Filippo Bologni.

Non so se conoscete la mia storia fino in fondo. Un po’ di anni fa, ho avuto una storia di qualche anno con una persona sbagliata ma ero molto giovane per capirlo e soprattutto molto ingenua. La mia vita è cambiata e ho dovuto fare i conti inizialmente con un volto che non riconoscevo allo specchio. Sin da subito, però, ho riconosciuto la mia voce e questo mi ha aiutato tantissimo. La sera in cui mi è successo tutto ero molto spaventata. Inizialmente non vedevo nemmeno dall’occhio destro. Ho iniziato a fare i vocalizzi in ospedale. Sembravo una pazza ma questo mi tenere serena, ricollegata com me stessa. Poi è stato tutto in discesa. Ci è voluto un grande autocontrollo ma oggi sono qui e posso raccontarlo, a differenza di persone che purtroppo non ci sono più. Quando le persone mi dicono ‘Tu sei forte, io non lo sono’. Io non sono forte. Semplicemente sono riuscita ad attingere a delle risorse che non sapevo di avere. La paura è un sentimento che vuole aiutarci. La paura deve metterci in guardia per proteggerci. Siamo noi a volte a lasciarci sopraffare dalla paura. Non ho mai avuto paura di innamorarmi. Il 18 settembre mi sposo con il principe azzurro, che va a cavallo, esiste e si chiama Filippo. Per una mela marcia non possiamo rovinarci la vita. Altrimenti gli diamo esattamente quello che vuole.