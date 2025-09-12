Programmi tv
Gerry Scotti lascia Caduta libera, chi sarà il nuovo conduttore del programma di Canale5

Gerry Scotti non condurrà la prossima edizione di Caduta libera. Secondo le ultime notizie, al timone della trasmissione di Canale5 ci sarà un nuovo conduttore. Ecco di chi si tratta.
A cura di Daniela Seclì
Cambio di guardia a Caduta libera. Gerry Scotti si sta godendo lo straordinario successo de La ruota della fortuna e, a giudicare dalle ultime indiscrezioni che lo riguardano, non sarebbe più al timone di uno dei suoi programmi. Non lo rivedremo alla conduzione di Caduta libera. Al suo posto, un nuovo acquisto della scuderia Mediaset. Arriva Max Giusti.

Gerry Scotti non condurrà Caduta libera

Secondo quanto sostiene DavideMaggio.it, Gerry Scotti non sarà più alla conduzione di Caduta libera. La nuova stagione del programma di Canale5 è in pre-produzione, ma al timone ci sarà Max Giusti. Il conduttore è una delle new entry a Mediaset. Dopo Tu sì que vales, dunque, Gerry Scotti sembra abbia lasciato anche Caduta libera. In un'intervista rilasciata nei mesi scorsi a SuperGuida TV, il conduttore aveva dichiarato di essersi reso conto di fare troppe cose e di volere più tempo per prendersi cura della sua salute e per stare con la famiglia e gli affetti più cari. Non resta che attendere di scoprire le prossime tappe della carriera di Gerry Scotti. Arriverà un nuovo programma per lui?

Max Giusti nuovo conduttore del programma di Canale5

Stando a quanto riporta DavideMaggio.it, sarà Max Giusti a condurre la nuova edizione di Caduta libera. Lo scorso giugno, Mediaset ha annunciato con grande entusiasmo l'arrivo del conduttore: "Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi". Caduta libera è il primo progetto che lo vedrà protagonista. Il conduttore, nelle scorse settimane, si era tolto un sassolino dalla scarpa e sui social aveva rivolto un saluto speciale: "Grazie anche a quelli che mi avevano dato per finito". Ma dopo anni di carriera, il cinquantasettenne ha dimostrato di sapersi reinventare e di avere ancora tanto da dare al pubblico.

