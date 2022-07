Geppi Cucciari apre il Premio Strega 2022 con la pioggia e senza pubblico: “È finita la siccità” Poco prima della diretta del Premio Strega 2022, che si è tenuta il 7 luglio a Villa Giulia, a Roma ha inaspettatamente iniziato piovere e il pubblico è corso ai ripari. La conduttrice Geppi Cucciari, rimasta davanti a una platea vuota, ha allora improvvisato un ironico monologo: “La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso”.

A cura di Elisabetta Murina

Geppi Cucciari ha condotto al 76esima edizione del Premio Strega, che si è tenuta nella cornice di Villa Giulia a Roma lo scorso 7 luglio. A vincere il premio è stato Mario Desiati con il libro Spatriati. La protagonista della serata, però, è stata la stessa comica e attrice, che ha salvato la serata improvvisando un monologo sotto la pioggia.

Il monologo di Geppi Cucciari

La serata dedicata al Premio Strega 2022 si è aperta con una pioggia inaspettata su Villa Giulia, a Roma, arrivata dopo mesi di siccità. Il pubblico presente è subito scappato cercando un posto in cui ripararsi, ma la conduttrice Geppi Cucciari non si è lascata abbattere dall'imprevisto, anzi, ne è uscita in modo impeccabile. È rimasta sul palco con l'ombrello in mano e ha improvvisato un simpatico e ironico monologo:

Buonasera Villa Giulia, grazie questo pubblico digestivo e bagnato, perché appena iniziata la diretta ha iniziato a piovere. […] La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso. Perché proprio io qui? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro. Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi.

Chi ha vinto il Premio Strega 2022

A vincere il Premio Strega 2022 è stato Mario Desiati con il libro Spatriato. Lo scrittore di Martina Franca, in Puglia, ha spiegato sul palco il significato del titolo: "Spatriato vuol dire fuori dalla patria intesa come modo di vivere della maggioranza è un modo anche per insultare e indicare una persona che non obbedisce alle regole generali".