I The Jackal presentano la Red Bull Soapbox Race 2022 su DMax, la gara dei veicoli senza motore I The Jackal presentano su DMax la Red Bull Soapbox Race 2022, la gara di veicoli non a motore che vede sfidarsi decine di team pronti a conquistare la vittoria nel borgo di San Marino. L’appuntamento in tv è nel pomeriggio di sabato 30 luglio.

A cura di Ilaria Costabile

È una delle gare di veicoli più spericolate del mondo e per festeggiarne il ritorno, DMAX (canale 52) ha voluto trasmettere la Red Bull Soapbox Race 2022, con un racconto in tv dei momenti più esilaranti dell'evento che si è tenuto nella location di San Marino lo scorso giugno, dove si sono sfidati quaranta team con i loro mezzi senza motore, realizzati e progettati dai partecipanti. Per la prima volta in tv, sabato 30 luglio andrà in onda alle 13:30, con dei presentatori d'eccezione: i The Jackal.

Il racconto della gara con i The Jackal

Fabio Balsamo, Aurora Leone, Simone Ruzzo e Gianluca Fru sono autori e commentatori dello speciale, in cui si sono cimentati anche in un'esibizione con un proprio veicolo, gustando il pericolo della velocità. I quattro componenti del collettivo comico napoletano, si sono però divisi i compiti e se Aurora, Fru e Fabio sono gli addetti al commento e alla cronaca, Simone si occupa delle interviste in pista e ha il compito di fornire l'equipaggio del mezzo; mentre Alfredo è in giuria e Ciro è addetto alla costruzione dell'auto che loro stessi utilizzeranno nel corso della gara.

I The Jackal, quindi, mostreranno ai telespettatori di Dmax i momenti più divertenti dell'evento, sbirciando anche nel backstage, raccontando le performance e commentando le valutazioni dei giudici. In giuria ci sono anche Luis Sal, il surfista e atleta Red Bull Leonardo Fioravanti e Veronica Ruggieri de Le Iene. Infine, ci sarà anche un contributo di Nicolò Devitiis, speaker di Radio 105 e inviato de Le Iene, che ha presentato l'evento live a San Marino e al suo fianco il pilota Yuki Tsunoda della scuderia F1 AlphaTauri, esperto e ospite d’onore che ha consegnato il premio speciale per il miglior team universitario.

Cos'è la Red Bull Soapbox Race

La Red Bull Soapbox Race è a tutti gli effetti una sorta di “Gran Premio” in cui equipaggi da 4 componenti si contendono la vittoria in fare di corsa facendo affidamento solo sulla spinta e la forza di gravità, i vincitori saranno coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore considerando il tempo impiegato per raggiungere il traguardo con il pilota ancora a bordo e le caratteristiche tecniche e artistiche del mezzo. Il campione verrà premiato, ovviamente, dai The Jackal su DMax.