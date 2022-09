George Ciupilan criticato per le sue foto social, avrebbe usato Photoshop per aumentare i muscoli Alcuni utenti hanno avanzato dei dubbi su George Ciupilan, il cui fisico scolpito mostrato su Instagram non corrisponderebbe a quello reale, mostrato al GF, accusandolo quindi di aver usato Photoshop.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio da soli quattro giorni e già iniziano le prime polemiche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Il primo ad essere puntato è stato George Ciupilan, ex protagonista de Il Collegio, ma soprattutto Tiktoker con più di un milione e mezzo di seguaci, a cui è stato contestato di aver utilizzato Photoshop per pubblicare i suoi post su Instagram in cui si mostra con un fisico scolpito. A ben guardare, però, le cose non starebbero esattamente così.

George Ciupilan e le presunte foto modificate

Su Twitter qualche utente ha fatto notare la differenza tra le foto pubblicate sul suo profilo Instagram e quanto si vede nella Casa, dove il ragazzo sembra essere decisamente più mingherlino. Una spiegazione, in realtà, ci sarebbe e la si può trovare guardando attentamente le date di pubblicazione dei post. Lo scatto incriminato, dove Ciupilan mostra con orgoglio i suoi addominali risale al 2020, ed è preceduto da un post in cui si vede che il ragazzo è intento ad allenarsi, seguito da un personal trainer, quindi è verosimile che in quel periodo il tiktoker stesse seguendo un programma di allenamento piuttosto serrato, con degli effettivi risultati. Non è escluso, certo, che essendo la foto scattata da un fotografo professionista non possa aver subito qualche modifica. A questo, però, si aggiunge il fatto che nei post successivi e quindi più recenti, George sembra essere meno definito, e più simile a come appare adesso in televisione, a distanza comunque di due anni dallo scatto incriminato.

La stessa accusa fu rivolta ad Andrea Cerioli

Non è la prima volta che si verifica una situazione di questo genere, dove un personaggio noto viene accusato di aver modificato il suo fisico per poi pubblicare contenuti sui social. È il caso di Andrea Cerioli, ex volto di Uomini e Donne, nonché naufrago dell'Isola dei Famosi, che una volta arrivato in Honduras è stato riempito di critiche perché il suo fisico non era corrispondente a quello mostrato su Instagram. In quell'occasione furono due compagni di viaggio del romagnolo a schernirlo, ovvero Daniela Martani e Akash Kumar, che avevano fatto notare la differenza tra social e realtà.