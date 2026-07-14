Geopop sbarca in Tv, quattro prime serate sul NOVE per raccontare i grandi disastri della storia

A partire da settembre Andrea Moccia sbarca in prima serata con il suo progetto di divulgazione, che salta dalla rete al telecomando con “Geopop racconta”. Quattro speciali per offrire un punto di vista diverso su quattro eventi tragici della storia recente.

Geopop si prepara al grande salto in Tv. A partire da settembre, Nove ospiterà "Geopop racconta", una serie di quattro appuntamenti speciali che segnano il debutto televisivo di una delle community scientifiche più grandi e seguite d'Italia. Il progetto, prodotto direttamente da Geopop per Warner Bros. Discovery, punta a trasferire in televisione la formula ideata da Andrea Moccia che ha decretato il riscontro sui social e YouTube del progetto di divulgazione scientifica più popolare degli ultimi anni, che punta a far appassionare alle scienze naturali e alla tecnologia milioni di utenti, in particolare tra le nuove generazioni, e in questo caso di convertirli in spettatori.

Quattro grandi tragedie raccontate da Geopop

Al centro dei quattro speciali trasmessi in prima serata l'analisi scientifica e ingegneristica di quattro eventi catastrofici che hanno segnato in modo indelebile la storia contemporanea: l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, il disastro nucleare di Chernobyl del 1986, il meltdown della centrale di Fukushima del 2011, il naufragio del Titanic nel 1912. Ogni episodio andrà oltre la cronaca per entrare nei dettagli tecnici: Andrea Moccia guiderà il pubblico attraverso la ricostruzione dei fatti, analizzando i dati, le cause strutturali spesso sottovalutate, gli errori umani a catena e le decisioni fatali che hanno trasformato una situazione critica in una catastrofe globale.

Dalla rete al telecomando: il salto di specie della divulgazione di Geopop

L'approdo sul Nove rappresenta una scommessa strategica importante sia per Warner Bros. Discovery, sia per il progetto di Andrea Moccia. L'obiettivo è dimostrare che la scommessa della divulgazione scientifica "pop", nata e cresciuta sui social, ha ormai la maturità e la solidità per reggere la prima serata televisiva, parlando a un pubblico ancora più ampio e intergenerazionale. Oltre alla messa in onda sul Nove, gli episodi di "Geopop racconta" saranno disponibili anche in streaming: le puntate verranno infatti pubblicate in anteprima a rilascio settimanale sulla piattaforma discovery+. Per la rete quello con Moccia è un progetto di punta della prossima stagione, unito al raddoppio di Fazio, che oltre alla domenica andrà in onda al mercoledì con il Tavolo e alla conferma dei titoli di punta come Fratelli di Crozza.