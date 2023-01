Gaffe di Antonino Spinalbese al GF Vip, nomina la ex Belen al posto di Giaele: “Ho sbagliato” Gaffe di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: il concorrente si è lasciato sfuggire il nome di Belen Rodriguez, sue ex compagna, al posto di quello di Giaele De Donà. Accortosi dell’errore, si è subito tappato la bocca e ha detto: “Niente, ho sbagliato”.

A cura di Elisabetta Murina

La gaffe di Spinalbese che nomina Belen al GF Vip

Dopo la puntata del GF Vip, rivolgendosi direttamente alla telecamera in compagnia di Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli, Spinalbese stava spiegando di voler approfondire la conoscenza di Giaele e del marito Brad. Ma nel pronunciare la frase, ha sbagliato il nome della coinquilina chiamandola Belen, sua ex fidanzata nonché mamma della figlia Luna Marì. "Brad quando fai queste cene noi vogliamo essere più tuoi amici che di Belen", ha detto l'hairstylist. Subito dopo si è messo da solo le mani sulla bocca, accorgendosi di aver appena commesso una gaffe. Tavassi gli ha chiesto cosa fosse successo e lui ha replicato: " Niente, ho sbagliato, ho sbagliato. Mi è uscito”.

I rapporti tra Spinalbese e la ex Belen Rodriguez

Spinalbese e Belen hanno avuto insieme la figlia Luna Marì. La piccola, per l'hairstylist, è una parte fondamentale della sua vita e per questo sta avvertendo molto la sua mancanza da quando è entrato nella casa del GF Vip, ormai lo scorso settembre. Sempre all'intero del reality, il concorrente ha raccontato in che rapporti è con la ex, che gli permette tranquillamente di vedere la bambina, nonostante in passato ci siano state delle tensioni: "Siamo in buoni rapporti, ci sentiamo. Luna è la mia vita, fuori di qui non so stare senza di lei. Una volta ho chiamato Belen chiedendo di poter vedere mia figlia ancora un pò. Per questo dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”.