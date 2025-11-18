“Gabriel Garko è diventato Enrico Papi”, sui social è virale la loro somiglianza: la reazione del conduttore

“Gabriel Garko si è trasformato in Enrico Papi”. Sui social non è passata inosservata la somiglianza tra il noto attore e il conduttore, tanto che molti utenti su X hanno ironizzato a riguardo. Ecco come ha reagito il diretto interessato.

"Gabriel Garko si è trasformato in Enrico Papi". Sui social non è passata inosservata la somiglianza tra il noto attore e il conduttore, ospite dell'ultima puntata di Tu Si Que Vales. Molti utenti su X hanno ironizzato riguardo al loro aspetto fisico e il diretto interessato è intervenuto dopo i numerosi messaggi e segnalazioni a riguardo.

Gabriel Garko è stato ospite di Tu Si Que Vales nella puntata del 15 novembre. Il noto attore si è cimentato in una coreografia di Grease insieme a Luciana Littizzetto. La giudice ha subito ironizzato: “Sono qua, penso che ho studiato e mi sono laureato e ora, con un crollo verticale, mi tocca ballare con Garko". E ha poi aggiunto: "Ma non mi lamento, siamo entrambi di Torino”. Garko si è così improvvisato ballerino e ha ricevuto i complimenti anche di Maria De Filippi: "Lui è bravo, tu ti facevi i fatti tuoi".

Aldilà della performance, sui social in molti utenti hanno iniziato a commentare la somiglianza fisica tra Gabriel Garko ed Enrico Papi, scrivendo come l'attore si sia sempre di più "trasformato" nel conduttore: stesso taglio di capelli, montatura degli occhiali pressoché identica e forma del viso molto simile. Le due foto a confronto hanno fatto il giro di X e sono diventate quasi virali, tanto che il diretto interessato è intervenuto per commentare. Enrico Papi ha reagito con ironia a chi lo accostava a Gabriel Garko e su X, condividendo la foto, ha scritto: "Mooseca". Il riferimento è all'espressione, diventata un tormentone negli anni, che urlava a Sarabanda per introdurre i brani del quiz, motivare il pubblico a tifare o giocare con i concorrenti in gara. Il modo di pronunciarlo (con le vocali allungate) è diventato riconoscibile e totalmente suo, quasi un ‘marchio' distintivo dagli altri.