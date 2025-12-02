Piccolo incidente per Paola Perego che cade al Gialappa Show: “Davanti a tanta bellezza ho perso l’equilibrio”

Piccolo incidente per Paola Perego al GialappaShow di lunedì 1° dicembre. La conduttrice è scivolata, per fortuna senza danni, ed è stata prontamente soccorsa dal Mago Forrest. Il video del momento è stato anche condiviso sui social dello show.

Ospite della puntata di ieri, lunedì 1 dicembre, del GialappaShow è stata Paola Perego. La conduttrice ha affiancato, come altri volti noti dello spettacolo prima di lei, ha affiancato il Mago Forrest alla conduzione, ma nel raggiungerlo al centro del palco, c'è stato un piccolo incidente, il cui video è stato pubblicato sui social del programma comico di Tv8.

Il momento della caduta di Paola Perego

Non solo le scale di Sanremo sono temibili, evidentemente anche la scalinata a chiocciola del GialappaShow deve essere guardata e affrontata con molta attenzione. Lo sa bene Paola Perego, che mentre scendeva tenendosi ben ancorata al supporto centrale della scala, è scivolata una prima volta, senza però grandi conseguenze, ma terminata la discesa un piede in fallo è stato fatale. La conduttrice è caduta, ginocchia a terra, immediatamente raggiunga da Mago Forrest che è giunto in suo soccorso. Perego non ha esitato a riderci su e, infatti, ha subito commentato l'accaduto accogliendo l'aiuto del padrone di casa e ridendo ha detto: "Davanti a tanta bellezza ho perso l'equilibrio" riferendosi ovviamente al suo compagno di palcoscenico. Un piccolo incidente, risoltosi in pochi minuti, che non ha avuto alcuna ripercussione sulla conduttrice che, infatti, ha poi ballato come era previsto. Il video del momento è stato poi pubblicato anche sui social del programma.

Il successo del GialappaShow

Intanto lo show della Gialappa's Band condotto da Mago Forrest è, ad oggi, il luogo in cui converge la comicità italiana, tra stand up, imitatori e nomi che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Il programma conquista il pubblico di affezionati e non, regalando ogni lunedì sera momenti di ilarità che, poi, inevitabilmente diventano virali sui social dove, ormai è noto, gli spezzoni delle trasmissioni televisive hanno una nuova vita.