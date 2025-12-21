Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono sul gradino: “Abbiamo dato una mentata!”

Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri inciampano sul gradino di Domenica In cadendo a terra. Mara Venier sbotta con la produzione: “Questo cacchio di gradino”.

La puntata di Domenica In del 21 dicembre resterà negli annali non per le canzoni dei Ricchi e Poveri, ma per una caduta che ha trasformato l’ingresso in studio in una gag degna di Mai dire Banzai.

Il gradino maledetto colpisce ancora

Quando Mara Venier annuncia l’arrivo degli ospiti, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo. Il led wall si apre, parte la musica, i Ricchi e Poveri avanzano sorridenti. Angelo fa un passo, inciampa sul gradino e finisce a terra. Angela, che lo segue, non riesce a evitarlo e cade anche lei, sbattendo il mento sul pavimento dello studio.

La scena ha del surreale: due icone della musica italiana distese sul palco di Domenica In mentre Mara Venier accorre preoccupata. La conduttrice, giunta sul posto del disastro, si volta verso le telecamere e sbotta: “Questo cacchio di gradino”. Una frase rivolta alla produzione, alla quarta parete, al destino cinico e baro che piazza insidie architettoniche dove nessuno se le aspetta.

Leggi anche Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre

L’intervista con il ghiaccio

Fortunatamente Angelo e Angela si rialzano senza conseguenze gravi, ma l’intervista comincia con i cubetti di ghiaccio per comprimere e lenire il dolore. Poco dopo, comese la caduta all’ingresso non bastasse, durante l’intervista Angela scivola dallo sgabello su cui è seduta. Stavolta riesce a riprendersi prima del disastro completo, ma ormai il copione della puntata sembra scritto: i Ricchi e Poveri contro le leggi della fisica.

A quel punto diventa chiaro che il vero protagonista della puntata non è la musica, non sono i ricordi, non è nemmeno il Natale alle porte. È quel gradino all’ingresso dello studio. E Mara Venier, da donna di spettacolo, manda il replay più volte ricordando che capitò anche ad Enrico Montesano. “Ma non cadde come voi”, spiega Mara e Angela replica: “Ma non vi aveva dato la stessa soddisfazione”.