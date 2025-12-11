Berlusconi sulla sua parodia al Gialappa Show: “Non mi somiglia. Toffanin voleva Brenda Lodigiani a This is me”

Durante l'incontro con la stampa tenutosi ieri a Cologno Monzese in occasione delle feste di Natale, Pier Silvio Berlusconi ha dato maggiori notizie sul futuro del palinsesto Mediaset e commentato anche la sua parodia messa in scena da Ubaldo Pantani al Gialappa Show.

Come già rivelato da Mago Forest in un'intervista per Fanpage.it, l'Ad Mediaset non si è risentito. Durante l'incontro con i giornalisti ieri ha spiegato di aver seguito poco il programma in onda su Tv8, ma per quel poco che ha visto della sua parodia, ha ammesso di non essersi rivisto nell'imitazione: "Secondo me non mi somiglia per niente. Secondo me nel parlato assomiglia di più a mio padre. Detto questo, un'imitazione è sempre benvenuta. Non c'è nessuna mancanza di rispetto, sono piacevolmente stupito e divertito", le parole riportate da Giuseppe Candela.

Nella stessa edizione del Gialappa Show è andata in scena anche la parodia di Silvia Toffanin ad opera di Brenda Lodigiani. Uno sketch che ha avuto un enorme successo sui social. La comica, nel cast dello show da 2 anni, ha coinvolto anche numerosi VIP per la parodia, uno per ogni puntata, che si sono prestati per un'intervista a "Vererrimo". Berlusconi, a tal proposito, ha commentato: "(Silvia Toffanin, ndr) Ha apprezzato? Ci mancherebbe". Alla stampa ha rivelato che la moglie ha provato ad avere in studio a This Is Me proprio Brenda Lodigiani per lo sketch con la sua imitatrice, scelta poi ricaduta su Vincenzo De Lucia. "Tra l'altra Silvia ha provato ad avere l'imitatrice a ‘This is me' ma non l'hanno fatta andare e ha preso l'altro", le parole riportate da Candela.

La Toffanin, infatti, nelle tre puntate di This Is Me andate in onda in prima serata su Canale5 ad ottobre, ha voluto come ospite fisso Vincenzo De Lucia, comico e suo imitatore che si è reso protagonista di diversi sketch con la conduttrice.