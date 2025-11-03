Programmi tv
Belen Rodriguez e la parodia di Stefano De Martino a Gialappa’s Show: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?”

Belen Rodriguez contro (il fake) Stefano De Martino a Gialappa’s Show: la showgirl, co-conduttrice della serata, si è resa protagonista di uno sketch con Gigi del duo Gigi e Ross che fa la parodia del noto conduttore di Rai 1. A lui l’argentina ha rivolto diverse frecciatine: “”Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?”, “Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti”.
A cura di Gaia Martino
Belen Rodriguez è la co-conduttrice della puntata di Gialappa's Show di questa sera, lunedì 3 novembre 2025, e si è resa protagonista di uno sketch con Luigi Esposito del duo Gigi e Ross che nel programma fa la parodia di Stefano De Martino, suo ex marito la cui storia d'amore tormentata ha riempito pagine e pagine di gossip. A suon di frecciatine e battute taglienti, i due hanno intrattenuto i telespettatori della puntata in onda su Tv8. La showgirl, stuzzicata dal finto De Martino, lo ha pizzicato più volte: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?", "Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti".

Belen Rodriguez e le battute contro Stefano De Martino: "Per me basta pacchi"

"Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi": con queste parole Mago Forest ha riunito Belen Rodriguez e il finto Stefano De Martino. Gigi di Gigi e Ross, nei panni del conduttore, di cui fa la parodia, ha scherzato con la showgirl a suon di battute e frecciatine. "Tra noi c'è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me", ha dichiarato all'argentina.

Belen Rodriguez ha allora risposto a tono: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Io ad Affari tuoi? No, basta pacchi". E quando è stata stuzzicata sui video intimi – "I miei hanno avuto più successo", ha dichiarato la parodia di De Martino – ha rincarato la dose: "Perche tu ti alleni molto. Perché non vai a cacare?".

Belen Rodriguez sbarca a Gialappa Show, sarà alla conduzione con Mago Forest su Tv8

La lettera per Belen Rodriguez, lei: "Tutte le notti penso a quel figo di Scotti"

Lo sketch si è concluso con Gigi di Gigi e Ross che ha recitato una lettera in chiave ironica a Belen Rodriguez. "Da quando non ci sono ho saputo che ti manco. Del resto anche io non so stare senza di me, anche se il tuo posto è occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti?", le parole alle quali la showgirl argentina ha subito risposto: "A quel figo di Gerry Scotti".

