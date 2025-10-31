Programmi tv
Belen Rodriguez sbarca a Gialappa Show, sarà alla conduzione con Mago Forest su Tv8

La conduttrice argentina affiancherà Mago Forest nella puntata del 3 novembre. Dopo l’intervista a Belve, un altro segnale della nuova fase della carriera di Belen Rodriguez, che dopo anni sperimentali cerca una nuova centralità in Tv.
A cura di Andrea Parrella
Immagine

Belen Rodriguez a Gialappa Show. La conduttrice argentina affiancherà Mago Forest nella terza puntata stagionale, protagonista per una puntata come è tradizione per il programma in onda su Tv8 e giunto ormai alla quinta stagione. L'annuncio è arrivato attraverso i profili social della trasmissione, con un post che ha svelato la presenza di Rodriguez alla presentazione del programma per la prossima settimana.

Belen Rodriguez su Tv8

Sarà quindi Belen Rodriguez il volto della terza puntata di questa stagione autunnale di Gialappa Show, prevista per lunedì 3 novembre, in prima serata su Tv8. Succede a Miriam Leone, che ha aperto questa edizione nella prima puntata, e a Gaia che ha affiancato Forest nella seconda.

Una nuova fase per la conduttrice argentina

Per Belen Rodriguez si tratta di un momento della carriera particolarmente dinamico. È di questi mesi il rientro in Rai, con la conduzione del programma radiofonico su Radio 2 che, pur avendo provocato qualche mal di pancia tra i corridoi, sembra essere antipasto di altri impegni televisivi nei prossimi mesi. Nei giorni scorsi Rodriguez è stata anche ospite a Belve, raccontandosi a Francesca Fagnani e aprendo alla possibilità di un ritorno a Sanremo dopo l'esperienza del 2011, dove assieme a Elisabetta Canalis e Luca e Paolo aveva partecipato al Festival affidato alla conduzione di Gianni Morandi. Chissà che quest'anno non possa essere quello del ritorno all'Ariston, magari da co-conduttrice per una sera al fianco di Carlo Conti, viste anche le voci che erano corse nelle ultime settimane rispetto a un'ipotesi legata alla sua conduzione di Sanremo Giovani, poi affidato a Gianluca Gazzoli.

Programmi TV
