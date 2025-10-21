Silvia Toffanin nella parodia di Brenda Lodigiani a Gialappa Show: “Sei una bella persona e non meriti il traffico”

Brenda Lodigiani nella nuova edizione del Gialappa Show imita Silvia Toffanin in una parodia esilarante. Nella prima intervista con Paola Barale, sono volate frasi fatte e versi di canzoni, poi argomenti legati al traffico cittadino e al trattamento alle unghie: “Sei una bellissima persona e non te lo meriti il traffico. Torna a trovarci”.

Il Gialappa Show è tornato in tv ieri sera con lo stesso format, ma con parodie e sketch nuovi. Brenda Lodigiani è ancora protagonista indiscussa dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, condotto da Mago Forest: volto ormai fisso del programma, è tornata su TV8 con una parodia inedita, quella di Silvia Toffanin alla conduzione di Vererrimo. Ospite della sua prima intervista Paola Barale.

La parodia di Silvia Toffanin a Gialappa Show

"Ben ritrovati anche oggi passeremo tutto il pomeriggio insieme con tante storie da raccontare" dichiara Brenda Lodigiani nei panni di Silvia Toffanin davanti alle telecamere, con pubblico alle spalle, prima di annunciare gli ospiti. La prima intervista è con Paola Barale e per lei ha riservato frasi fatte e versi di canzoni. "Sei bellissima, quando arrivi tu l'emozione non ha voce, e se ci sei c'è troppa luce" le dice, prima di sedersi sulle due tradizionali poltrone bianche e parlare di trattamenti alle unghie e del traffico cittadino: "Wow, è una cosa molto bella il trattamento per le unghie, una cosa molto personale", "Non vorresti trovare traffico? Speriamo che questo accada perché sei una bellissima persona e non te lo meriti il traffico". Tanto surreale quanto vuota, la parodia arriva dopo l'imitazione di Vincenzo De Lucia, sempre alla Toffanin, a This Is Me lo scorso mercoledì.

Sul finale, i saluti con baci infiniti – "Torna a trovarci, le porte per te sono sempre aperte" – che hanno scatenato le risate di tutti, compresi i volti noti del piccolo schermo italiano come Maddalena Corvaglia e Marina La Rosa.

I personaggi di Brenda Lodigiani a Gialappa Show

Più aumentano gli sketch firmati Brenda Lodigiani al Gialappa Show, più risulta difficile capire se ci sia qualche personaggio televisivo che non sappia imitare. Tra le parodie più divertenti della comica quelle di Annalaisa, Lazza, Marcella Bella, Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. Nella nuova edizione ha inserito anche Orietta Berti e Silvia Toffanin, e si conferma protagonista assoluta e volto fisso dello show della Gialappa's Band.