L’imitazione di Pier Silvio Berlusconi a Gialappa Show: “De Martino è un talento che Mediaset ha tolto dalla strada”

Gialappa Show è ripartito e tra i numeri che hanno colpito di più di questa nuova edizione c'è senza dubbio l'imitazione di Pier Silvio Berlusconi ad opera di Ubaldo Pantani. Uno sketch di pochi minuti micidiale, che intercetta Berlusconi in questo preciso momento della sua vita e carriera che lo vede impegnato a rinnovare la proposta di Mediaset, nel tentativo di lasciare la sua impronta sulle emittenti di Cologno Monzese.

Pretesto dell'imitazione di Pantani è l'oramai celebre intrusione di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna, con il saluto a Gerry Scotti e quelle frasi che fanno discutere da settimane legate proprio alla volontà di tracciare una linea di demarcazione tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: "Il primo fa leva sulla competenza, il secondo sulla fortuna". Così Mago Forest diventa l'ossequioso zio Michele al posto dello zio Gerry e dentro alla gag c'è un ritratto tagliente dell'amministratore delegato di Mediaset.

Da fuoriclasse quale è, Pantani conferma ancora una volta la capacità di sapere annusare il tempo, fare l'imitazione giusta, che nessuno aspettava ma che, una volta davanti ai nostri occhi ti fa chiedere come era possibile non ci avesse già pensato qualcuno. Non dimentica la tecnica, ma la nasconse e il suo Berlusconi, dopo pochi secondi, smette di essere parodia. Tutti i temi che solleva, dal confronto Gerry Scotti-De Martino, al modo in cui parla di sua moglie Silvia Toffanin, la cura del corpo come valore da trasmettere ai giovani, è un lato B ironico del Berlusconi che conosciamo che conferma la regola della buona imitazione: non importa che sia identico, non importa che sia vero, importa che sia credibile.

Tra gli elementi che Pantani solleva con astuzia anche uno dei segreti del successo de La Ruota della Fortuna che si può definire la sua prima impresa da quando la paternità televisiva dell'universo Mediaset è solo sua: l'elemento della femminilità di Samira Lui come contromisura all'avvenenza maschile di De Martino. Poco più di due minuti che sono l'università dell'imitazione