Fiorello e Biggio nello studio di Bruno Vespa: “Sento odore di Governo”, poi il saluto a La Ruota della Fortuna

Fiorello e Biggio irrompono nello studio di Cinque Minuti di Bruno Vespa, in assenza del conduttore, per lanciare la nuova stagione de La Pennicanza. I due non perdono occasione per fare battute sul governo e anche sui temi caldi della TV.
A cura di Ilaria Costabile
Irruzione televisiva di Fiorello che accompagnato dal suo ormai fedele amico Biggio è arrivato su Rai1 nello spazio dedicato solitamente a Bruno Vespa, ovvero quello che separa il Tg1 da Affari Tuoi. I due hanno annunciato la nuova stagione dello show di Radio 2, ovvero La Pennicanza, che andrà in onda dal 20 ottobre alle 13:45. Ma con il conduttore siciliano, però, le sorprese non mancano mai e, infatti, in cinque minuti di sketch non sono mancati riferimenti anche a quei casi mediatici che hanno segnato il mondo dello spettacolo, e non solo, in questi ultimi mesi.

Il jingle di ingresso era già preludio di uno spazio di pura ed esilarate follia, con lo studio di Cinque Minuti stravolto, Biggio e Fiorello in abito elegante e continui richiami alla trasmissione radiofonica che partirà ufficialmente su Radio 2, dopo un breve esperimento prima dell'estate. L'entrata del mattatore siciliano è già di per sé un capolavoro: "Ma non lo senti questo odore? È odore di Governo", riferimento neanche troppo sottile al fatto che Bruno Vespa si trovi spesso a prendere le parti del governo in carica. E ancora, in rimprovero a Biggio e alla sua ramanzina ai politici (sostituita da un lancio de La Pennicanza ndr.): "Ma come ti viene in mente di dire queste cose su Rai1? Con questo governo è un attimo che ci mandano su Radio 3 a parlare di Tchaikovsky".

In appena cinque minuti Fiorello e Biggio hanno messo su uno show delirante e divertente, chiamando come testimonial per il lancio del loro programma un attore come Raoul Bova, protagonista in questi mesi non solo di uno scandalo mediatico con l'ormai noto caso Ceretti, seguito alla separazione dalla compagna Rocìo Munoz Morales, ma ora su tutti i giornali con la presunta nuova fiamma e compagna di set Beatrice Arnera. "Ma che fine hai fatto? Non ti si vede da un sacco di tempo" ironizza Fiorello. Ma il colpo da maestro arriva con il collegamento con un finto studio de La Ruota della Fortuna, in cui Gerry Scotti e Samira Lui vengono inquadrati ai lati del tabellone, in cui si scorge la scritta: "Sai chi ti saluta?", la risposta non sarà necessario renderla nota, ma rende bene l'idea di quella che è ormai diventata una faida nella fascia dell'access prime time, con Affari Tuoi che spinge sul versante Rai e il game show di Canale 5 che continua a sbancare a Mediaset. Un tempo ristretto per ridere e ricordare, come sempre, che in TV basta avere le idee giuste e anche cinque minuti possono diventare un varietà.

