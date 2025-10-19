Perché Fiorello stasera va in onda prima di Affari tuoi, il “breve” ritorno su Rai1 con Fabrizio Biggio

Fiorello torna su Rai1 stasera, domenica 19 ottobre. Lo showman, accompagnato da Fabrizio Biggio, avrà una striscia tra il Tg1 e Affari tuoi. Dunque, l’appuntamento è alle ore 20:30.

Fiorello torna su Rai1 stasera, domenica 19 ottobre. Ad annunciarlo è stato lo stesso showman. In un video pubblicato su Instagram ha spiegato che la sua presenza in TV non sarà pubblicizzata, ma ci ha pensato lui a dare indicazioni precise su quando sintonizzarsi su Rai1 per assistere a una striscia dedicata a La Pennicanza. Insomma, un modo per lanciare la nuova edizione in partenza il 20 ottobre. L'appuntamento è prima di Affari tuoi. Ovviamente al suo fianco ci sarà Fabrizio Biggio. Il programma radiofonico ripartirà lunedì 20 ottobre su RaiRadio 2. Dunque, salvo cambi di programma, il blitz in TV di Fiorello non si ripeterà ogni domenica.

Dopo l'incursione in TV, la Pennicanza torna su RaiRadio2. Dopo la breve incursione su Rai1 di stasera, il programma La Pennicanza tornerà nella sua collocazione naturale. Dunque su RaiRadio2, dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30. Fiorello non ha dubbi, lui e Fabrizio Biggio saranno l'antidoto al "vecchiume che c'è in giro" e porteranno una "ventata di freschezza".