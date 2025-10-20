Fiorello assente alla prima puntata de La pennicanza: “Non sto bene, starò a riposo. Sono in contatto con il medico”

Fiorello ha avuto un piccolo problema di salute, ma niente di grave. Lo showman è intervenuto al telefono nel programma La pennicanza e ha confidato a Fabrizio Biggio di sperare di poter essere presente nella puntata di domani. Ora ha bisogno di riposare.

Fiorello assente alla prima puntata della nuova edizione de La Pennicanza, programma radiofonico in onda su RaiRadio2. Fanpage.it apprende che lo showman avrebbe avuto un "momentaneo malessere". La trasmissione era stata annunciata in pompa magna ieri sera su Rai1, ma alla fine qualcosa è andato storto. Fabrizio Biggio, in apertura, ha spiegato che questa nuova avventura avrebbe avuto inizio in un modo particolare perché Fiorello "non è stato tanto bene". Così, il comico ha spiegato che la prima puntata effettiva sarebbe stata rimandata al giorno seguente. Tuttavia, prima c'è stato l'intervento telefonico dello stesso Fiorello.

Fiorello assente alla prima puntata de La Pennicanza, interviene al telefono. Lo showman ha aperto la telefonata ricorrendo all'ironia. Ha citato Shakespeare: "Molto rumore per nulla, ieri abbiamo fatto tutto quel casino, oggi sto a casa". Ha spiegato: "Non sto bene". Quindi ha provato a dare qualche dettaglio in più, poi ha deciso di desistere: "Ho avuto il famoso, come possiamo chiamarlo…non è elegante parlare di questo in radio. Diciamo "coccolone"". Biggio ha ipotizzato che gli abbiano fatto male le otto crocchette mangiate la sera prima. Fiorello gli ha dato ragione. E ha aggiunto di avere provato in tutti i modi a essere presente ma non ci è riuscito:

Spero tutto bene, sono in contatto con il mio medico. Fortunatamente non è niente di grave. Ma non tanto da poter essere là. Oggi starò a casa a riposo, sperando domani di essere là.

Fiorello dovrebbe tornare alla conduzione de La Pennicanza da martedì 21 ottobre. Lo showman ha preso l'accaduto con filosofia: "Sai che le prime puntate sono sempre un po' problematiche con l'ansia, quindi meglio saltare la prima e andare direttamente alla seconda". Ci ha tenuto, infine, a precisare che il piccolo problema di salute che gli ha impedito di essere in onda non è una gag con Biggio: "È tutto vero". E ha concluso: "Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa anche per scherzo succede questo". Il riferimento è al fatto che ieri, insieme a Biggio, si sia appropriato dello spazio in palinsesto che in genere è assegnato al programma Cinque Minuti di Bruno Vespa.