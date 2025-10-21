Dove vedere il programma di Fiorello e Biggio e a che ora inizia La Pennicanza

La nuova edizione de La Pennicanza ha avuto inizio lunedì 20 ottobre. Il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio tiene compagnia agli ascoltatori dal lunedì al venerdì dalle ore 13:45 alle ore 14:30. Per seguire le puntate ci sono tre modalità differenti. Innanzitutto ci si può sintonizzare su RaiRadio2. Inoltre è possibile seguire il programma in streaming su RaiPlay, nell'apposita area dedicata alla diretta streaming di RaiRadio2. Per assistere alle puntate attraverso il televisore, basta sintonizzarsi sul canale 202 del Digitale Terrestre.

La Pennicanza è un programma di RaiRadio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Le puntate hanno una durata di poco più di 45 minuti, nel corso delle quali i due conduttori commentano i fatti del giorno, deliziano gli spettatori con sketch comici e intervistano gli ospiti in studio o che intervengono in collegamento. La nuova edizione è stata annunciata direttamente su Rai1. Il 19 ottobre, Fiorello e Fabrizio Biggio si sono "appropriati" dello spazio dedicato al programma "Cinque minuti" di Bruno Vespa e hanno annunciato, in compagnia di Raoul Bova, la nuova edizione del loro programma radiofonico.

La prima puntata, trasmessa lunedì 20 ottobre, è durata solo 8 minuti. Purtroppo, c'è stato un imprevisto. Fiorello non è stato bene e il medico gli ha consigliato di riposare. Lo showman è intervenuto telefonicamente e ha spiegato a Fabrizio Biggio che sperava di poter presenziare alla seconda puntata. Poi, ha ironizzato sul ruolo di Bruno Vespa nel suo malessere: "Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa anche per scherzo succede questo". Comunque ha rassicurato i radioascoltatori sulle sue condizioni di salute, non ha avuto niente di grave, solo un malessere passeggero.