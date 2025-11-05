Fuorionda del Gialappa’s Show, Mago Forest inciampa durante le prove con Belen Rodriguez: “Che dolore”

Su X il video delle prove del tango di Mago Forest e Belen Rodriguez eseguito nella puntata del Gialappa’s Show andato in onda lo scorso lunedì 3 novembre. Le immagini ritraggono il conduttore che sbaglia i passi e rischia di cadere a terra, poi il botta e risposta con Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Mago Forest stava per farsi male prima di registrare la puntata del Gialappa's Show andata in onda lo scorso lunedì, 3 novembre 2025. Per eseguire il tango con Belen Rodriguez il noto conduttore ha rischiato di scivolare e cadere per terra: il video delle prove lo ha pubblicato il profilo social del programma su X, dopo la messa in onda. Le immagini ritraggono Mago Forest mentre prova i passi con la showgirl argentina. Oltre a sbagliarli, inciampa rischiando di cadere per terra: "Sto morendo dal dolore", le parole prima del botta e risposta con Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Le prove del tango di Mago Forest con Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è stata la co-conduttrice della scorsa puntata del Gialappa's Show, andata in onda lunedì 3 novembre e oltre allo sketch con il finto Stefano De Martino (la cui parodia è di Gigi di Gigi e Ross), ha regalato un tango con il conduttore. Il profilo social del programma ha pubblicato il video delle prove durante le quali Mago Forest è inciampato: ha rischiato di cadere per terra, ma nel tentativo di rimanere in piedi si è fatto male. Ha allora chiesto di rifare la scena, poi ha commentato: "Sto morendo dal dolore".

I fuorionda di Mago Forest con i Gialappi: "Ha sbagliato anche al suo matrimonio"

Nel video delle prove sono presenti altre immagini delle prove del tango durante le quali Mago Forest sbaglia più volte i passi. Allora, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, il duo che forma la Gialappa's Band, invitano Belen Rodriguez a non fermarsi: "Se Forest sbaglia qualche passo tu vai avanti, non ha mai fatto un balletto decente in vita sua". Poi lo sfottò e il botta e risposta con il conduttore: "È riuscito a sbagliare anche quando doveva infilare l'anello al dito della moglie. Ha sbagliato moglie". Forest ha così fatto sorridere tutti concludendo: "Ma il prete, anche lui, con quella gonna….".