Ex del GF Edoardo Donnamaria preso di mira da Pio e Amedeo: “Senza Palombelli avresti fatto il parcheggiatore abusivo”

Pio e Amedeo oggi, ospiti di Barbara Palombelli a Forum, hanno scherzato con Edoardo Santamaria, volto fisso del programma ed ex concorrente del GF Vip: “Squalificato dal GF, menomale che ti ha raccolto Barbara altrimenti stavi facendo il parcheggiatore abusivo”.

Pio e Amedeo sono stati ospiti di Forum questa mattina: nel programma di Barbara Palombelli, in onda dalle ore 11 su Canale5, hanno presentato il loro nuovo film Oi Vita Mia prima di regalare qualche sketch con il cast del programma di genere giudiziario. Si sono avvicinati a Paolo Ciavarro e con lui hanno scherzato sul suo outfit: "Ha saputo che venivamo e si è tolto tutto, l'orologio, non ha più un bracciale, niente. Sembra che devi andare a un battesimo". "Non ho una lira", ha risposto sorridente il volto televisivo.

Il duo comico si è poi avvicinato a Edoardo Donnamaria, volto fisso del programma della Palombelli nonché protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Fu costretto a lasciare la casa a poche settimane dalla finale a causa di una squalifica che è stata ricordata proprio oggi da Pio e Amedeo nello studio di Forum. "Edoardo ce lo ricordiamo al Grande Fratello, espulso dal Grande Fratello, non lo avevamo riconosciuto. Avevo votato io contro" hanno scherzato i comici prima di prenderlo in giro: "Menomale che ti ha raccolto Barbara (Palombelli, ndr) altrimenti stavi facendo il parcheggiatore abusivo". L'ex gieffino, tra le risate, ha così risposto: "Hai ragione". "Ha vinto il terno al Lotto", ha aggiunto scherzando la Palombelli. E proprio Edoardo Donnamaria ha condiviso su Instagram il video dello scambio di battute con il duo pugliese, commentando: "Se non ti per*ulano Pio e Amedeo in tv, non hai mai lavorato in tv".

Pio e Amedeo, poi, hanno raccontato sulla loro carriera: "Noi siamo l'esempio, se ce l'abbiamo fatta noi, ce la potete fare anche voi. Chi ci ha aiutato? Ci troviamo, senza sapere come, a fare quello che facciamo. Sanremo è stato importante, poi Maria De Filippi ci ha dato la benedizione. Con lei c'è un rapporto incredibile, ci fa fare quello che vogliamo. La nostra è una storia semplice".