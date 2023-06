Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi tornano su Rai 2: quando andranno in onda Belve e Bomerissima Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi saranno le regine della prima serata di Rai2 subito dopo l’estate. Ecco quando torneranno in onda Belve e Boomerissima.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi si preparano a tornare su Rai2 con i loro programmi Belve e Boomerissima. Ad aprire le danze sarà la giornalista, che riporterà le sue graffianti interviste in prima serata, subito dopo l'estate. Secondo quanto riporta Davide Maggio, la prima puntata di Belve andrà in onda il 26 settembre.

Belve torna su Rai2 da martedì 26 settembre

Francesca Fagnani, dopo l'estate, tornerà su Rai2 con il programma Belve. La prima puntata andrà in onda a fine settembre, precisamente il 26. Dunque, la collocazione in palinsesto sarà di nuovo nella prima serata del martedì. La trasmissione, che nella passata edizione è stata particolarmente apprezzata, sarà trasmessa subito dopo Tg2 Post. Francesca Fagnani, a partire da ottobre, passerà il testimone ad Alessia Marcuzzi. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it nei mesi scorsi, Francesca Fagnani spiegò che il programma Belve è nato dall'esigenza di raccontare le donne in modo diverso, non più come vittime:

Belve è nato perché volevo raccontare le donne in modo diverso, siccome in televisione si raccontano le donne solo come vittime, ho pensato fosse arrivato il momento di valorizzare il loro lato vincente. Facendo un programma di rivendicazione degli aspetti che agli occhi degli uomini sono dei difetti, tipo il carrierismo e l’ambizione, rivendicandoli, appunto, come pregi.

Alessia Marcuzzi da ottobre su Rai2 con la nuova stagione di Boomerissima

Anche Alessia Marcuzzi tornerà presto su Rai2 con la nuova stagione di Boomerissima, il varietà che racconta la musica, i programmi TV, i film e le mode che hanno caratterizzato gli anni '80, '90 e 2000, attraverso quiz e confronti tra ospiti. Secondo quanto riporta DavideMaggio, Alessia Marcuzzi riceverà il testimone da Francesca Fagnani. Dunque a fine ottobre, una volta terminata la nuova edizione di Belve, Alessia Marcuzzi tornerà in prima serata su Rai2