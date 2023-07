Barbara d’Urso a Belve, Francesca Fagnani: “È la benvenuta da sempre” Quello di Barbara d’Urso dopo l’addio al pomeriggio Mediaset si prepara a diventare un vero e proprio caso. Secondo alcuni sarebbe la ‘belva’ perfetta di Francesca Fagnani, l’ospite tra i più squisiti da far sedere sulla poltrona del format di interviste di Rai 2.

L’intervista bomba di Barbara d’Urso dopo la presunta cacciata da Mediaset è la notizia del momento. In una lunga confessione sulle pagine di Repubblica la conduttrice ha riversato tutto il suo risentimento per quella che non sarebbe stata affatto una chiusura di contratto concordata, lamentando un comportamento ingeneroso da parte dell’azienda.

Francesca Fagnani punta a Barbara d’Urso per la prossima stagione di Belve

Personaggio da sempre controverso della tv generalista, quello di Barbara d’Urso si prepara a diventare un vero e proprio caso, con la conduttrice che, piaccia o non piaccia, sembra pronta a far parlare ancora parecchio di sé. Non avrebbe alcuna intenzione di tacere sui veri motivi che avrebbero portato al brusco addio al pomeriggio di Mediaset, che per lunghi anni di carriera è stata la sua casa. Secondo alcuni sarebbe la ‘belva’ perfetta di Francesca Fagnani, l’ospite tra i più squisiti da far sedere sulla poltrona del format di interviste di Rai 2, di quelle che fanno uscire dai denti più di una rivelazione sui meccanismi della tv. D’altronde ci aveva già pensato Francesca Fagnani che forse, ora che d’Urso avrà il dente avvelenato, lavorerà ad un’ospitata in vista della prossima stagione, per altro già riconfermata. Chissà. Intanto la conduttrice ci lascia ben sperare e, rispondendo al tweet di un utente, scrive: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”.

Cos’ha detto Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset

In vista della presentazione dei palinsesti Mediaset, la conduttrice di Canale 5 ha giocato d’anticipo, preparando un’intervista bomba rilasciata proprio nella mattinata calda in cui il Biscione ha annunciato le novità della prossima stagione. Sarà Myrta Merlino, dopo l’addio a La 7, a prendere il suo posto nel pomeriggio di Canale 5, per dare un taglio più informativo al contenitore che per anni è stato bollato come sublimazione del “trash”. Eppure il cambio di guardia sarebbe avvenuto tutt’altro che di comune accorso con Barbara d’Urso: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico”, si è sfogata.