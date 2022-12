Francesca Chillemi ha il Covid, non sarà a Ballando con le stelle: ecco chi la sostituirà Francesca Chillemi non potrà essere presente alla puntata di Ballando con le stelle di sabato 17 dicembre. Lo ha annunciato Milly Carlucci.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fervono i preparativi per la finale di Ballando con le stelle 2022 in onda sabato 17 dicembre, che precede la finalissima di venerdì 23 dicembre. Anche questa edizione del programma di Milly Carlucci è stata caratterizzata da continui colpi di scena. L'ultimo è di queste ore e riguarda Francesca Chillemi, ospite della puntata.

Francesca Chillemi non sarà a Ballando con le stelle

C'era grande attesa per vedere Francesca Chillemi nei panni di ballerina per una notte nel programma condotto da Milly Carlucci. Purtroppo, però, i tanti fan che l'hanno adorata in serie di successo come Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, dovranno rassegnarsi. L'attrice non sarà in studio. In queste ore, ha contratto il Covid e ciò ha reso impossibile la sua partecipazione alla puntata di sabato 17 dicembre. Lo ha annunciato Milly Carlucci nel corso della trasmissione "La vita in diretta".

Valeria Fabrizi sostituirà Francesca Chillemi a Ballando con le stelle

Milly Carlucci, dunque, si è vista costretta a correre ai ripari. La conduttrice di Ballando con le stelle non si è certo fatta cogliere impreparata. Ha selezionato un altro volto amatissimo del piccolo schermo. A sostituire Francesca Chillemi, sarà Valeria Fabrizi, anche lei attrice nella serie tv Che Dio ci aiuti. Inoltre, Fabrizi è stata tra i protagonisti dell'edizione dello scorso anno di Ballando con le stelle, dove non solo dimostrò una eccezionale bravura nel ballo, ma anche un invidiabile spirito di sacrificio. Nonostante gli infortuni, infatti, stringeva i denti e scendeva in pista a ballare, senza accettare di essere facilitata per questo. L'esibizione di Valeria Fabrizi porterà al tesoretto, che poi sarà fondamentale nella composizione della classifica di sabato 17 dicembre. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per vederla all'opera.