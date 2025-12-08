Francesca Carrara accusata di essere una cattiva madre con Simone: “Sono stata male, volevo lasciare il GF”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, trasmessa lunedì 8 dicembre, Simona Ventura è tornata a parlare di quanto accaduto la scorsa settimana. Domenico D'Alterio e Simone De Bianchi sono finiti al televoto dopo avere pronunciato frasi inaccettabili sulla coinquilina Dolce: "Se mi mandate in suite con lei, la faccio ubriacare". La condanna di alcuni concorrenti, però, si è concentrata più sulla madre di Simone che su di lui. Donatella, ad esempio, ha nominato Francesca Carrara perché quando il figlio fa battute inopportune, ride e non lo rimprovera. Ma non è stata l'unica a criticare la gieffina. La settimana non è stata facile per Francesca Carrara.

Le lacrime di Francesca Carrara: "Mi sento giudicata come madre. Donatella non pensa però alle battute che fa lei. Mi ha dato della stupida, infantile. Se la prende con un ventenne". Ma anche Omer Elomari è apparso d'accordo con Donatella: "Come fai a non essere responsabile di quello che esce dalla bocca di tuo figlio? L'hai cresciuto tu, mica io". In diretta, Simona Ventura ha chiesto a Francesca se si sia sentita ferita dalle parole di Donatella. La concorrente ha spiegato:

Io non posso prevedere quello che esce dalla bocca di mio figlio. Sono stata male tutta la settimana per quello che è successo, volevo andare via. Sono sicura che se ci fosse stato il figlio di Donatella e io lo avessi attaccato, anche lei si sarebbe stancata.

Dal canto suo, Donatella Mercoledisanto ha spiegato che quando rimprovera Simone lo fa perché, da donna più grande di lui, ritiene sia suo dovere essere d'esempio: "A me dispiace che Francesca se la prenda. Io non ho mai attaccato Simone. A volte lo rimprovero solo perché sono più grande. Martedì Francesca piangeva a dirotto, io le ho detto che una tirata d'orecchie a Simone può fare solo bene. A volte i nostri figli se ne approfittano".

Simona Ventura ha difeso Francesca Carrara. La conduttrice ha evidenziato che Simone ha 23 anni, dunque è "padrone delle sue scelte". Infine, ha invitato gli altri concorrenti a non ergersi a genitori perfetti: "Nessuno ha la patente di buon genitore. Ognuno di noi tenta di fare il possibile".