“Se vado in suite con Dolce, la faccio ubriacare”, al GF provvedimento per le frasi di Domenico e Simone

Provvedimento del Grande Fratello nei confronti di Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi. I due concorrenti si sono lasciati andare a battute infelici nei confronti della coinquilina Dolce, che non sono passate inosservate: “Se mi mandate nella suite con lei, la faccio ubriacare”.

Provvedimento per Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio nella casa del Grande Fratello. I due concorrenti si sono lasciati andare a una battuta infelice nei confronti della coinquilina Dolce, nello specifico riguardo al tema del consenso. "Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare", ha detto Simone ridendo con il coinquilino e la madre Francesca. Ecco cosa ha deciso il GF dopo le loro parole.

Nella puntata del 1 dicembre del GF, Simona Ventura ha voluto puntare l'attenzione sul grave episodio accaduto durante la settimana, mostrando al pubblico e ai diretti interessati il filmato. In giardino con Francesca, Simone e Domenico hanno iniziato a scherzare sull'arrivo di Dolce, la nuova coinquilina dal GF Kosovo. "Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare. Metto pure la melatonina di mezzo, è l'unico modo per vincere", dice il ragazzo."Vai lì dentro con 10-11 bottiglie di vino e quando più di là?", ha continuato Domenico.

I diretti interessati hanno provato a spiegare il significato delle loro frasi e si sono poi immediatamente scusati. Per Simona Ventura non c'è giustificazione che tenga: "Siete andati oltre a dire delle cose gravi in un momento come questo. Non si scherza su queste cose, c'è una grande consapevolezza".

Viste le loro parole nei confronti della coinquilina Dolce, il Grande Fratello ha deciso di punire i due concorrenti con una nomination d'ufficio. Domenico e Francesco sono infatti i primi due candidati a lasciare definitivamente la casa la prossima settimana. "La battuta non è affatto intelligente, dovete riflettere molto bene", ha detto Simona Ventura. Simone ha chiesto nuovamente scusa e ha spiegato: "Non sarei sorpreso se fosse stata un'uscita dalla Casa. In quel momento mi prendevo in giro da solo, non sfiorerei una donna neanche con un fiorellino".