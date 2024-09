video suggerito

Forum con Barbara Palombelli dal 9 settembre su Canale5, arriva l’Avvocato Istruttore: chi è e cosa farà Dal 9 settembre al via la quarantesima edizione di Forum. L’appuntamento è alle ore 11:00. Nel programma di Barbara Palombelli non mancheranno le novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da lunedì 9 settembre, Forum torna in diretta su Canale5. L'appuntamento è alle ore 11:00. Barbara Palombelli sarà al timone della quarantesima edizione. Nel corso della prima puntata andrà in onda un video che celebrerà l'anniversario. Inoltre, a gennaio 2025 andrà in onda la puntata numero 10mila. Un importante traguardo per il programma che ha visto avvicendarsi alla conduzione Catherine Spaak, Rita Dalla Chiesa, Paola Perego fino a Barbara Palombelli. Non mancheranno le novità.

Arriva l'Avvocato Istruttore: cosa farà nel programma di Barbara Palombelli

Nella nuova edizione di Forum non mancheranno di certo le novità. Come gli spettatori sanno, il programma presenta dei casi, a volte legati a temi attuali e altre alla vita quotidiana, che vengono risolti secondo l'arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. Nella quarantesima edizione arriverà una nuova figura che contribuirà a sbrogliare i casi presentati di puntata in puntata: l'Avvocato Istruttore. Ma di cosa si occupa? In un comunicato, la trasmissione spiega il ruolo che avrà in puntata:

Una novità della 40esima edizione è l’inserimento di casi in cui il convenuto nega l’addebito. Per poter accertare il fatto, Forum affida quindi il caso a una figura irrituale – l’Avvocato Istruttore – che avrà l’incarico di reperire elementi probatori aggiuntivi, da fornire al giudice per agevolare la ricerca della verità.

Tra le novità, Annamaria Bernardini de Pace nel collegio dei giudici

Confermati nel collegio dei giudici Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. A loro si aggiungerà Annamaria Bernardini De Pace. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato perché ha accettato la proposta di Barbara Palombelli: "Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice. Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti". Nel cast non mancherà l'approfondimento di Giulia Lea Giorgi. Torneranno Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria. A loro si aggiungerà Chiara Stile.