Forum festeggia 40 anni, le novità della prima puntata con Barbara Palombelli e la giudice Annamaria Bernardini De Pace Inizia il 9 settembre la nuova edizione di Forum, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Quest'anno la trasmissione compie 40 anni e sono state introdotte delle novità, come l'avvocato istruttore e l'arrivo di Annamaria Bernardini De Pace in veste di giudice.

A cura di Ilaria Costabile

Lunedì 9 settembre è iniziata una nuova edizione di Forum, lo storico programma di Rete 4, che quest'anno compie 40 anni. A condurlo ci sarà nuovamente Barbara Palombelli, affiancata da volti ormai da anni presenti nella trasmissione come Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria. In questa edizione è stata introdotta anche una nuova figura, quella dell'avvocato istruttore, che avrà un preciso ruolo nella gestione delle cause. Non mancheranno, ovviamente, i giudici a cui si aggiungerà anche Annamaria Bernardini De Pace.

Nella prima puntata di Forum si festeggiano i 40 anni della trasmissione

La prima puntata del programma ha celebrato ben 40 anni di messa in onda. In una carrellata dei casi più significativi affrontati in trasmissione, si sono celebrati quattro decenni di incontri televisivi, che hanno permesso agli italiani di comprendere anche qualcosa in più in materia di legge. Con gli anni non sono mancati cambiamenti, anche dal punto di vista legislativo, raccontati con i casi affrontati nel tribunale più noto del piccolo schermo. Barbara Palombelli, poi, con la sua conduzione ha permesso che fossero affrontati temi di grande attualità, raccontati attraverso storie di vita quotidiana e risolti con secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. Quest'anno, inoltre, è stata introdotta una figura che consente di trattare anche casi in cui il convenuto nega l’addebito, per cui l'inserimento dell'avvocato istruttore, serve a reperire elementi probatori aggiuntivi, da consegnare al giudice affinché possa mettere in atto la ricerca della verità.

Tra i giudici di Forum arriva anche Annamaria Bernardini De Pace

Come ogni anno, si alterneranno nel tribunale di Forum alcuni giudici, come Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. A loro si aggiungerà Annamaria Bernardini De Pace, che finalmente dopo anni di corteggiamento da parte della conduttrice ha ceduto alle sue richieste, come dichiarato anche in un'intervista al Corriere della Sera, a cui ha rivelato: "Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice. Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti"