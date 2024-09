Antonella Clerici alla “competitor” Barbara Palombelli: “Hai ridato lustro a Forum, ahimé contro di noi”

Antonella Clerici, in un video, ha fatto gli auguri a Barbara Palombelli per i quarant’anni di Forum e ha colto l’occasione per commentare la sfida televisiva tra il programma di Canale5 e la trasmissione di Rai1 È sempre mezzogiorno.