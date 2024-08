video suggerito

Finto cieco fa uno scherzo a un passante ma è Lello Arena, la reazione del comico: "A fe**a 'e soreta" Realizza la gag del finto cieco a un passante ma non si accorge che è Lello Arena. La reazione dell'ex comico de La Smorfia è tutta da ridere.

Un comico di Instagram, tale Matteo Del Campo, realizza uno scherzo classico ai passanti per le strade di Napoli: la candid del finto cieco. Appena gli passano di fianco, lui lascia cadere il bastone e inizia a ballare. Il comico, però, non si è reso conto di aver fatto una vittima illustre, addirittura Lello Arena. La reazione del comico, storico componente de La Smorfia con Massimo Troisi e Enzo Decaro, è stata tutta da ridere: "A fe**a ‘e soreta!".

Lo scherzo a Lello Arena

Matteo Del Campo, ovviamente, deve aver certamente riconosciuto l'artista considerato che ha ben pensato, in una clip di quasi due minuti, di inserire il segmento con Lello Arena proprio in apertura. Su Instagram, un boom di commenti: "Ma è Lello Arena?", "Matteo, non hai riconosciuto Lello Arena?". C'è anche chi la prende con la giusta filosofia suggerendo all'artista di tenere in forte considerazione il "complimento" ricevuto: "A fe**a ‘e soreta detto da Lello Arena credo che sarebbe da salvare". Nel resto della sequenza, l'artista incontra turisti ma anche numerosi napoletani che non la prendono benissimo.

Chi è Matteo Del Campo

Matteo del Campo è un comico trentenne che quest'anno si è fatto conoscere per aver partecipato ed esser arrivato in finale a L'acchiappatalenti, il programma Rai condotto da Milly Carlucci con Wanda Nara, Sabrina Salerno, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Teo Mammucari È nativo di Foggia e, come ha raccontato proprio nel corso della sua avventura al programma di Rai1, ha deciso di lasciare "un lavoro sicuro" per intraprendere la carriera del performer, del comico e del creator a tutto tondo. I suoi prank – quelle che una volta erano a tutti note come candid camera – sono tutte di stampo classico: il finto cieco che passeggia è uno dei suoi cavalli di battaglia, la ballerina cieca, il cane a passeggio oppure il Keanu Reeves di Matrix.