Errori tecnici a È sempre Cartabianca: "Lo faremo con i nostri ospiti, Matteo Renzi", ma appare Al Bano La prima puntata di È sempre Cartabianca nel segno degli errori della regia: non c'è stata sintonia tra la lista degli ospiti annunciata da Bianca Berlinguer e la grafica alle sue spalle. Solo per Alessandro Sallusti e Mario Giordano, la grafica era quella giusta.

La prima puntata della nuova stagione di È sempre Cartabianca è partita più o meno come quella della scorsa stagione. Nel segno di errori tecnici un po' grossolani. Non c'è stata sintonia, infatti, con la lista degli ospiti annunciata da Bianca Berlinguer e la grafica alle sue spalle. Così, quando ha iniziato ad annunciare "il leader di Italia Viva, Matteo Renzi" alle sue spalle è apparso il faccione di Al Bano. È andata così per tutti, a eccezione di Alessandro Sallusti, direttore responsabile del Giornale. Un caso?

Gli errori tecnici della regia

Dopo aver annunciato Matteo Renzi "con la faccia di Al Bano", Bianca Berlinguer ha annunciato Silvia Sardone l'europarlamentare della Lega ma alle sue spalle sono apparsi in rapida successione i volti di Matteo Renzi e di Concita De Gregorio, ha poi annunciato Alessandro Sallusti e la grafica si è trovata finalmente in sincrono. La grafica, però, è rimasta fissa anche per tutti gli altri ospiti (Andrea Scanzi, Nicola Fratoianni) fino a Mario Giordano (qui, la grafica è quella giusta). Insomma, li hanno sbagliati tutti meno quelli che sono di casa.

Anche Paolo Del Debbio si lamenta con la regia

È stata una serata segnata dagli errori per Rete 4. Poco prima, infatti, anche Paolo Del Debbio nel corso della seconda puntata di 4 di sera rientra dalla pubblicità sfogandosi direttamente con la regia: "Prima che mi incazzi decisamente, lo dico alla regia, non si sente. Avete voluto l'exploit iniziale a 4 di sera? L'avete avuto. Regolate sennò vengo io, con quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Poi spazzo anche lo studio". Successivamente ha detto: "Se arriviamo così a dicembre", come ha fatto notare anche Massimo Falcioni su X: "Questo significa che da gennaio 2025 la sua permanenza a 4 di Sera non è affatto scontata. E per ora non ipotizzata".