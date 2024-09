video suggerito

Paolo Del Debbio furioso in diretta: "Prima che mi inc***i e venga lì" Il conduttore perde la calma in diretta a "4 di sera" e attacca la regia: "Prima che mi incazzi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene?". Non è la prima volta che Del Debbio perde la calma in Tv, l'impressione è che a volte spinga sull'acceleratore consapevole dell'immediato effetto meme.

A cura di Andrea Parrella

Paolo Del Debbio battezza il suo nuovo programma con una delle sue sfuriate classiche. Il giornalista è partito il 2 settembre con l'avventura di 4 di sera, il nuovo approfondimento dell'access prime time in cui si affrontano i principali temi di attualità e politica. Nella serata di martedì 3 settembre il conduttore, che negli ultimi anni si è lasciato andare più volte a reazioni scomposte in diretta, ha inaugurato il programma con un rimprovero in diretta alla regia che è finito inevitabilmente nel flusso social, acquisendo lo status di "virale" in poche ore.

La reazione del conduttore in diretta

Nella seconda puntata del programma di Rete 4 Si parla del caso Boccia e del Ministro Sangiuliano, il caso politico di questi ultimi giorni, quando il conduttore, di rientro dal servizio in onda, ha sbottato apertamente con la regia per problemi di audio in studio:

Allora, prima che mi incazzi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene? Avete voluto l’exploit iniziale a 4 di Sera? L’avete avuto! Quindi regolate, sennò vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Mi metto una consolle qui e ci penso da me a tutto. Poi spazzo anche lo studio.

La "strategia dello scazzo" di Del Debbio

Parole dure contro la regia gestita da Fabrizio Deplano difronte agli ospiti in studio Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi. Al netto dell'arrabbiatura, quel "l'avete voluto" di Del Debbio rivolto alla regia e, in un certo, anche agli spettatori, per quanto duro tradisce una sorta di messa a sistema dello "scazzo", che il giornalista ormai sa maneggiare con cura riuscendo periodicamente a far parlare di sé per il suo temperamento. Un elemento che lo rende riconoscibile e che, per la sua ciclicità, crea anche una sorta di attesa nel pubblico da casa, la sensazione che una cosa di questo tipo possa accadere da un momento all'altro.