Paolo Del Debbio sulla ‘nuova’ Mediaset: “Rispetto alla linea editoriale non devo cambiare nulla” Il conduttore è pronto a tornare in onda da lunedì con la nuova striscia “4 di sera” e risponde alle nuove indicazioni editoriale di Mediaset, la cosiddetta ‘svolta moderata’: “Io, rispetto alla linea spiegata dall’editore, non devo cambiare proprio nulla: ho sempre dato ampio spazio a tutte le idee”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paolo Del Debbio ha presentato la sua nuova ‘creatura' televisiva: 4 di sera. È lo stesso titolo che è andato in onda, in forma sperimentale ed estiva, in queste prime serate estive con la doppia conduzione di Roberto Poletti e Francesca Barra. Nel corso dell'intervista, firmata da Laura Rio per Il Giornale, il conduttore chiarisce anche su quella ‘svolta a sinistra di Forza Italia‘ dettata sia dall'apertura del partito fondato da Silvio Berlusconi (e del quale lo stesso Del Debbio è stato autore) ai temi dei diritti civili sia alla spinta di Pier Silvio Berlusconi verso maggiore moderazione e meno apertura ai temi populisti e reazionari: "Io, rispetto alla linea spiegata dall'editore, non devo cambiare proprio nulla".

Le parole di Paolo Del Debbio

4 di sera sarà il programma che contenderà la striscia quotidiana dell'access prime time a Lilli Gruber, sempre in onda su La7 con Otto e mezzo. È la stessa striscia che l'anno scorso ha fatto un po' di fatica a inquadrarsi, prima con Nicola Porro e poi con Bianca Berlinguer. Ma Del Debbio non fa confronti: "Io faccio me stesso. Sicuramente non ci sarà un tavolo dove si dibatte tra politici e opinionisti, ma collegamenti e inviati tra la gente comune". Una rottura, dunque, anche con lo schema classico dell'Otto e mezzo di Lilli Gruber. E sulla linea editoriale di Mediaset:

Io, rispetto alla linea spiegata dall’editore, non devo cambiare proprio nulla: ho sempre dato ampio spazio a tutte le idee, dai No Vax alle tematiche gender e ho sempre cercato di farlo con equilibrio. Per me la par condicio vale tutto l’anno.

"È legittimo che i figli portano avanti le idee del padre"

A domanda diretta di Laura Rio, sul fatto che Marina e Pier Silvio Berlusconi si siano esposti in favore di "una politica più attenta ai diritti civili e ad un’azione di governo in linea con l’eredità del padre" per quanto concerne Forza Italia, Del Debbio osserva:

Le questioni che riguardano Forza Italia non mi toccano, non sono un iscritto. Comunque mi pare legittimo che gli eredi intendano portare avanti le idee del padre. Io ho contribuito a scrivere il programma di Forza Italia durante la fondazione, per cui mi riconosco pienamente nell’idea di partito delle libertà.

Paolo Del Debbio ha scritto un libro su Silvio Berlusconi che viene consigliato proprio da Marina ai suoi: "Se è vero mi fa piacere, vuol dire che contribuisce a far vendere più copie…". Un libro scritto con l'dea di rilanciare il disegno politico originale di Silvio Berlusconi. Un disegno che non sempre collimava con le idee sovraniste-tradizionaliste delle altre forze dell'attuale centrodestra.