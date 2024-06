video suggerito

Mara Maionchi è la vincitrice de L'acchiappatalenti: le lacrime per aver rovinato l'esibizione delle Black Widow Mara Maionchi con i talenti Black Widow e Gina de Boer vince L'acchiappatalenti 2024. Prima di essere premiata come vincitrice, è stata criticata da Teo Mammucari e si è sciolta in lacrime: "Mi dispiace di aver rovinato l'esibizione di queste straordinarie ragazze", ha spiegato. A supporto, la presidente di giuria, Simona Ventura: "Prova di grande umanità, smetti di piangere".

Perché Mara Maionchi si è commossa per aver sbagliato la coreografia

"Vorrei dire subito una cosa, io ho sbagliato, è colpa mia, loro hanno fatto tutto giusto. Mi dispiace, scusate", così Mara Maionchi ha cercato di rimediare all'errore durante l'esibizione delle Black Widow, alla quale aveva partecipato per la coreografia corale. Per confortarla, Milly Carlucci ha voluto mandare un filmato che dimostrasse la bravura della nota discografica nel coordinamento delle mani con le ballerine. Al che, la critica feroce di Teo Mammucari: "Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Stasera è stata sempre ferma, solo qualche secondo ha mosso la testa. Questo è un 4 pulito pulito".

Di fronte questo attacco, la reazione brusca della coach: "Uè alora, ma che vuoi? Adesso piantala perché mi hai rotto le balle, ci sono io qui con loro. E che caz*o, è tutto il giorno che rompe le balle". Un fragoroso applauso e ancora l'intervento di Simona Ventura, interrotta dalle lacrime di Maionchi, che le ha così spiegate: "Mi sono emozionata perché mi dispiace per loro (le Black Widow, ndr), ho sbagliato io e non vorrei fossero penalizzate adesso". La presidente di giuria, sua grande amica, ha voluto subito arginare: "Basta, non devi piangere, hai scelto queste ragazze che ti vogliono un gran bene. E anche se non hai azzeccato qualche mano, rimani tu nella grandissima umanità di questo momento". Tutto inutile per disinnescare Mammucari, scatenato nella sua cinica ironia: "Mara fai bene a piangere, hai rovinato tutto. E adesso con queste lacrime vuoi solo i voti".

Classifica de L'Acchiappatalenti 2024: Maionchi, Nara e Mammucari sul podio

Al primo posto come vincitrice de L'acchiappatalenti 2024 è arrivata Mara Maionchi insieme alle Black Widow e a Gina De Boer, mentre in seconda posizione Wanda Nara con Antonio Vaglica e le Sensual Ladies guidate da Carolyn Smith (premio d’argento), e al terzo posto si è classificato Teo Mammucari con Matteo Del Campo e Denis Zhygalstov. Mentre Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni fuori dal podio, al momento della premiazione, hanno dovuto abbandonare il centro del palco e defilarsi lateralmente.