C'è il sosia di Fabio Fazio ad Affari Tuoi, Stefano De Martino: "Lei mi ricorda qualcuno" Un simpatico siparietto tra Stefano De Martino e una persona del pubblico che somiglia a Fabio Fazio: "Lei mi ricorda qualcuno". La replica: "Sì, lo so, me lo faccia salutare". Ma la risposta del figurante spiazza tutti.

Durante la puntata del 21 settembre di Affari Tuoi, abbastanza avara di fortuna per la povera Sara, il pubblico in studio e a casa è stato sorpreso da un curioso siparietto che ha coinvolto il conduttore Stefano De Martino e un partecipante alquanto particolare. Tra le prime poltrone del pubblico, infatti, c'era un uomo che catturato l'attenzione di De Martino: "Lei mi ricorda qualcuno". E, in effetti, anche da casa si nota subito l'impressionante somiglianza con Fabio Fazio. Ma il figurante sorprende tutti: "Me lo faccia salutare". De Martino replica: "Ah, allora lo sa che è il sosia?".

Il siparietto

Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di notare questo particolare figurante e, avvicinandosi, ha esclamato: "Lei mi ricorda qualcuno…". Con un sorriso, l'uomo ha risposto semplicemente: "Sì". A quel punto, il conduttore ha proseguito: "Ah, lo sa che è il sosia?". L'uomo a quel punto ribatte: "Certo. Me lo fa salutare?". Con gentilezza, De Martino ha dato il via libera e il sosia ha colto l’occasione per lanciare un saluto inaspettato: "Ciao Raoul!". Mentre tutti si aspettavano che pronunciasse il nome di Fazio. La risposta ha scatenato applausi e risate. Stefano De Martino prende un tempo, poi si abbassa e chiede: "Si riferisce a Bova?". "Lui, proprio lui", commenta orgoglioso il figurante che ha sfruttato pienamente il suo breve momento di celebrità.

La partita di Affari Tuoi

Diversamente dalla partita del 20 settembre, quella di sabato 21 settembre ha trovato grande delusione per Sara, barista romagnola che, insieme alla suocera Mina, non è riuscita a portare a casa soldi. Ha perso tutto praticamente subito e anche al gioco di ‘consolazione' della Regione Fortunata non è riuscita a risollevare le sorti di una serata davvero pessima. "Sarò fortunata in amore", ha concluso.