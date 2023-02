Fedez da Fiorello: “Io e Chiara Ferragni separati a Sanremo perché rovino il clima gioviale” A Viva Rai2 questa mattina anche Fedez: il rapper con Luis Sal ha annunciato gli ospiti di Muschio Selvaggio in onda su Rai2 dalle 18.40. Poi ha raccontato: “Io e Chiara Ferragni separati a Sanremo, rovino il clima gioviale e temono che lanci spoiler”.

Questa mattina di martedì 7 febbraio, Fiorello ha presentato nel suo show mattutino in onda su Rai2 Fedez: "Entra a far parte della famiglia di Viva Rai Due", le parole prima di collegarsi con il rapper che si trova a Sanremo. Non appena partito il collegamento con Luis Sal e Martin, alle loro spalle è apparso Beppe Vessicchio: "No, è il nostro giardiniere" hanno scherzato. Il direttore d'orchestra ha salutato il pubblico di Fiorello: "Sto bene con loro, sono un bravo giardiniere". Fedez ha poi annunciato gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio in onda su Rai2 dalle 18.40.

Gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio su Rai Due

Fedez in collegamento con Fiorello questa mattina ha annunciato i primi ospiti di Muschio Selvaggio che andrà in onda dalle 18.40 su Rai Due. Con lui e Luis Sal ci saranno Marco Mengoni, i Modà e Tananai. Le parole

Dalle 18.40 parte la prima puntata di Muschio Selvaggio, avremo Mengoni, I Modà. Non sappiamo ancora il terzo ospite. Ci sarà anche Tananai. Abbiamo lo studio all'Hotel Globo, a Sanremo.

"Tu sei il re delle buche, grazie per non avermi dato buca stavolta" ha scherzato Fiorello.

Le parole su Chiara Ferragni: "Siamo in case separate"

Stuzzicato da Fiorello, Fedez non ha lanciato alcun spoiler riguardo il Festival di Sanremo che partirà stasera. Sua moglie, Chiara Ferragni, è tra le co conduttrici della kermesse, staserà sarà lei al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston. "C'è qualcosa che tu sai che noi non sappiamo?" ha chiesto Fiorello. "C'è la mia assistente che mi fa cenno con la testa di dire no, ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose. Una cosa posso dirla, porterà un vestito molto particolare", la risposta del rapper.