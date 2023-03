Fedez assente alla presentazione di LOL 3, al suo posto Serena Dandini Imprevisto alla conferenza stampa di presentazione del programma, dove il conduttore non è presente e al suo posto, al fianco di Frank Matano, c’è Serena Dandini: “Doveva collegarsi, ma non sappiamo perché non lo ha fatto”, dicono a Fanpage.it da Amazon.

A cura di Andrea Parrella

Giallo alla presentazione di LOL 3, terza stagione dello show Amazon Prime Video al via dal prossimo 9 marzo sulla piattaforma. Presenti tutti i membri del cast, ad essere assente era il conduttore, Fedez, alla guida dello show sin dalla prima stagione. Assenza non prevista, con Fedez che è stato sostituito da Serena Dandini, la quale ha fatto gli onori di casa presentando alla stampa la nuova stagione del programma insieme a Frank Matano la mattina del 2 marzo. "Purtroppo noi non sappiamo", la risposta che arriva da Amazon a Fanpage.it, "non c’era perché non è potuto venire". Fedez avrebbe dovuto collegarsi a distanza, ma non è chiaro per quale ragione non l'abbia fatto.

Il cast di LOL 3

Intanto, dopo il successo delle prime due stagioni, vinte rispettivamente da Ciro Priello e Maccio Capatonda, dal 9 marzo partirà la terza edizione dello show. Nel cast della nuova edizione ci saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Per i concorrenti in gara la sfida rimane invariat, per tutta la durata dello show, sei ore consecutive, dovranno provare a rimanere seri cercando, contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

LOL 3 al via dal 9 marzo, gli ultimi episodi dal 16 marzo

Come per le prime due stagioni, anche la terza stagione di LOL: Chi ride si articola su sei episodi, di cui i primi quattro saranno disponibile dal 9 marzo, mentre per i due conclusivi che sveleranno il concorrente vincitore bisognerà attendere fino al 16 marzo. Il comedy show è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.