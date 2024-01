Federico Massaro riabbraccia il padre al GF: “Vittima di dipendenze, è uscito dal giro grazie a me” Nella puntata del GF stasera, 29 gennaio, Federico Massaro ha riabbracciato suo padre, Giuseppe, entrato in casa per una sorpresa. Il concorrente ha raccontato del loro passato: “Lui vittima di dipendenze, ce l’ha fatta ad uscire da quel giro grazie al mio modo di reagire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Federico Massaro ha incontrato il padre al Grande Fratello. Il concorrente, nel corso della puntata stasera lunedì 29 gennaio, è stato invitato a raggiungere il tugurio: "Mi hanno colpito le tue parole per il tuo papà, caduto in un brutto tunnel dal quale è uscito grazie a te" ha dichiarato Alfonso Signorini prima di mostrare una clip nella quale Federico ha raccontato la sua storia col padre Giuseppe.

La storia di Federico Massaro con il padre

Federico Massaro nel corso delle ultime settimane al GF ha raccontato la storia di suo padre, uscito da una dipendenza grazie al suo amore: "Non si sono presi cura di me. Mio papà ha avuto problemi di dipendenza ed è stata dura. Sono successe cose che non potete immaginare. A 15 anni mio padre era chiuso in bagno, mi sembrava che stesse male e così ho chiesto aiuto e lo abbiamo salvato. Alcune persone si sarebbero arrabbiate con lui, altre lo avrebbero abbandonato. Anche se io ero molto arrabbiato, lo amo e l'ho sempre amato. Durante il Covid mi sono trovato a fare il padre di mio padre. In quarantena è stata dura. Lui ce l'ha fatta ad uscire da quel giro grazie al mio modo di reagire. Ho iniziato a usare l'amore e non più il rimprovero" sono state le parole del concorrente nella clip mostrata in diretta. Federico Massaro ha raccontato di averlo sempre amato: "Il mio primo ricordo con lui è la foto che state mostrando. Non ero in grado di parlare, ma io me lo ricordo".

L'incontro con il padre Giuseppe

Nel tugurio Federico Massaro ha potuto riabbracciare il padre. Quest'ultimo, non appena raggiunto il figlio ha dichiarato: "Mi ha fatto piacere sentirti. Ti voglio bene, mi piace la tua sincerità, vederti nella casa così sincero come sei. Non è importante vincere, ma apprendere le cose dagli altri. Sei il mio piccolo grande uomo". Sulle passate dipendenze, ha commentato: "Federico mi è stato vicino, ricordo tutto. Dagli errori si impara qualcosa e si va avanti".