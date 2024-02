Federico Massaro in nomination al GF, la sua reazione: piange e si butta vestito in piscina Federico Massaro è finito in nomination nella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello. Il ragazzo non si aspettava di essere votato dagli inquilini che considerava amici e si è sentito tradito. Per questo, dopo la diretta, è scoppiato a piangere da solo e si è addirittura buttato in piscina ancora interamente vestito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Federico Massaro è tra i concorrenti finiti in nomination nella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello. Il ragazzo però non ha per preso bene il fatto che Perla, Rosy, Massimiliano, Giuseppe e Anita abbiano fatto il suo nome, mandandolo così a rischio eliminazione. Ormai si sentiva parte del gruppo e ha vissuto questo gesto come un vero e proprio tradimento. Così, alla fine della diretta, ha vissuto un momento di crisi: è scoppiato a piangere e si è buttato in piscina ancora vestito.

La reazione di Federico Massaro alla nomination

Federico Massaro si è sentito pugnalato alle spalle quando ha scoperto chi l'ha votato durante l'ultima puntata. A fare il suo nome sono stati Perla, Rosy, Massimiliano, Giuseppe e Anita, persone che considerava sue amiche e le stesse che la scorsa settimana, come si vede in un video che circola sui social, hanno esultato perché ha superato le nomination. Il 29enne non si aspettava il tradimento e per questo è rimasto particolarmente deluso, tanto da scoppiare a piangere da solo alla fine della puntata. Come si vede in alcuni video su X (ex Twitter) si è anche buttato in piscina ancora completamente vestito, in preda allo sconforto.

Il commento di Massimiliano Varrese e Simona Tagli sulla vicenda

Poco dopo la diretta, Massimiliano Varrese e Simona Tagli si sono trovati in cucina a commentare l'accaduto. Lo stesso Varrese ha fatto il nome di Federico durante le nomination, ma ha spiegato che non aveva nessuna altra alternativa e pensava che il resto del gruppo non l'avrebbe nominato: "Mi dispiace, pensavo di essere solo io a votarlo stasera, ho cercato una motivazione valida". La showgirl ha sottolineato invece come le ragioni fornite dal resto del gruppo non fossero del tutto autentiche: "Poverino Federico, tutti d'amore e d'accordo fino a prima e poi tutti addosso, è brutto che uno venga pugnalato alle spalle. Amico, amico, poi quando è il momento…".