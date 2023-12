Federico Massaro conquista Greta Rossetti e Anita Olivieri: “Sa di maschio e sa come toccare” Federico Massaro affascina le concorrenti del Grande Fratello. Pioggia di apprezzamenti per lui.

Nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro gode di un certo riscontro tra le concorrenti. Il gieffino, da una parte ha ammesso di avere un interesse per Anita Olivieri dall'altro ha detto di avvertire "una tensione sessuale" con Greta Rossetti e ha aggiunto: "È bello perché non so cosa può succedere". Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro.

Il massaggio ad Anita Olivieri

Ricordiamo che nei giorni scorsi, Federico Massaro ha detto di Anita Olivieri: "Adesso io vorrei un sacco conoscere Anita, ma c'è la mia timidezza. Però, la vorrei conoscere. Adesso, piano, piano, voglio fare tutte le cose che vorrei fare. Secondo me lei non ha il cuore completamente libero. Quindi ti si avvicina, ma dopo si blocca. A me questa cosa…So già che se mi avvicino ad Anita ci rimango sotto". Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 dicembre, è andato in onda un video che mostrava il massaggio che Federico Massaro ha fatto ad Anita Olivieri. La gieffina ha commentato:

Gli altri mi toccano con gli stecchini, questo dopo due giorni mi è salito addosso. È stato un massaggio molto caldo, sensuale. Si vede che è capace a farli, sa come toccare.

La chimica tra Federico Massaro e Greta Rossetti

Greta Rossetti in settimana ha detto di Federico Massaro: "È proprio il mio prototipo, sa di maschio". La gieffina si è anche complimentata con lui: "Sei proprio sexy quando ti alleni". In diretta ha ribadito il suo interesse per il concorrente: "Mi piace, è spiritoso, solare, è bello, ha tanto da raccontare". Anche Rosanna Fratello ha dimostrato di non disdegnare Federico: "È generoso, affabile, ha tutte le qualità". Per il momento, Federico ha preferito non sbilanciarsi troppo e ad Alfonso Signorini ha detto: "Chi lo sa, vediamo. Con calma, sono appena arrivato. Se ho fatto un pensierino? A testa bassa, sono appena arrivato".