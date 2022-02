Federica Calemme replica a Signorini dopo la battuta sui regali costosi di Gianmaria Antinolfi Alfonso Signorini ha ironizzato sui regali costosi che Gianmaria Antinolfi farebbe a Federica Calemme, perché innamorato di lei. Pronta la replica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 7 febbraio, Alfonso Signorini si è concesso una battuta nei confronti di Federica Calemme, riguardante i regali costosi che Gianmaria Antinolfi le farebbe. L'ex concorrente del reality è intervenuta sui social per replicare e così ha fatto anche il padre di lei, Salvatore Calemme. Ma andiamo con ordine.

La battuta di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 febbraio, Federica Calemme non era presente in studio, al contrario di Gianmaria Antinolfi. Alfonso Signorini ha pensato di scherzare un po' con lui. Ha raccontato di averlo incontrato a Milano con Federica Calemme, in via Monte Napoleone: "Eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. Ed è solo l’inizio caro mio. Ciao Federica!”. Gianmaria Antinolfi inizialmente è stato al gioco e ha replicato divertito: "L'ho portata all'outlet". Poi ha fatto una precisazione: "Era il suo compleanno". Dunque, si trattava semplicemente di doni per un giorno per lei speciale.

La replica di Federica Calemme e di suo padre

Federica Calemme, a quanto pare, stava assistendo alla puntata da casa e ha replicato su Twitter: "Per fortuna ho ancora il mio conto in banca". Insomma, ha precisato di non avere certo bisogno dei soldi del suo fidanzato. In serata è intervenuto anche il padre, Salvatore Calemme, che nelle Instagram Stories ha scritto: